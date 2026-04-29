Отсрочки в Резерв+: нововведение от Минобороны

Министерство обороны Украины предоставило детальные разъяснения о механизме автоматического продления отсрочки от мобилизации через приложение Резерв.

Отсрочка в Резерв+

Отмечается, что большинство отсрочок продолжаются автоматически без повторного подачи заявлений или обращения в ЦНАП. Актуальный статус отображается непосредственно в приложении.

Автопродление возможно при двух условиях: если основания для отсрочки остаются в силе и если эти основания подтверждаются государственными реестрами.

К категориям, для которых доступно автоматическое продолжение, относятся, в частности, люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, многодетные родители, студенты, педагоги, а также ухаживающие за больными родственниками.

В некоторых случаях необходимо повторно подавать документы через ЦНАП. Это касается ситуаций, когда отсрочка не входит в список автопродолжения или когда система не может подтвердить данные через реестры.

Среди основных причин, почему автопродолжение может не сработать, — неактуальные или неполные данные: ошибки в ФИО, дату рождения, отсутствие информации об инвалидности или родстве.

Также не продолжаются автоматически отсрочки, полученные по решению суда – в таких случаях нужно повторно обращаться в ЦНАП.

В Минобороны отмечают: если отсрочка продлена автоматически, пользователь получает соответствующее уведомление в приложении, а новый термин отображается в реестре.

Если же возникают ошибки или статус не обновляется, рекомендуется проверить данные в реестрах или обратиться в ЦНАП.

