Отсрочки в Резерв+: нововведение от Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Отсрочки в Резерв+: нововведение от Минобороны

Минобороны разъяснило, как работает автоматическое продление отсрочки от мобилизации в Резерв и когда нужно повторно подавать документы

29 апреля 2026, 20:29
Ткачова Марія

Министерство обороны Украины предоставило детальные разъяснения о механизме автоматического продления отсрочки от мобилизации через приложение Резерв.

Отмечается, что большинство отсрочок продолжаются автоматически без повторного подачи заявлений или обращения в ЦНАП. Актуальный статус отображается непосредственно в приложении.

Автопродление возможно при двух условиях: если основания для отсрочки остаются в силе и если эти основания подтверждаются государственными реестрами.

К категориям, для которых доступно автоматическое продолжение, относятся, в частности, люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, многодетные родители, студенты, педагоги, а также ухаживающие за больными родственниками.

В некоторых случаях необходимо повторно подавать документы через ЦНАП. Это касается ситуаций, когда отсрочка не входит в список автопродолжения или когда система не может подтвердить данные через реестры.

Среди основных причин, почему автопродолжение может не сработать, — неактуальные или неполные данные: ошибки в ФИО, дату рождения, отсутствие информации об инвалидности или родстве.

Также не продолжаются автоматически отсрочки, полученные по решению суда – в таких случаях нужно повторно обращаться в ЦНАП.

В Минобороны отмечают: если отсрочка продлена автоматически, пользователь получает соответствующее уведомление в приложении, а новый термин отображается в реестре.

Если же возникают ошибки или статус не обновляется, рекомендуется проверить данные в реестрах или обратиться в ЦНАП.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер Евгений Гольман опубликовал эмоциональные заявления относительно ситуации в России, в которых резко оценил как внутреннее положение, так и последствия войны.
В своих высказываниях он говорит об ощущении давления, насилия и общего ухудшения ситуации, заявляя об уничтожении страны и негативных тенденциях в обществе. Также блоггер затрагивает тему экономических трудностей, предупреждая о возможных проблемах с продовольствием в будущем.



Источник: https://mod.gov.ua/explanation/vidstrochki-v-rezerv-yak-praczyuye-avtoprodovzhennya-i-shho-vazhlivo-znati?utm_source=mod-telegram&utm_medium=social
