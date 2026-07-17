Відставка Федорова викрила страшну зраду на Банковій: експерт ошелешив інсайдом

Відставка міністра оборони Михайла Федорова стала наслідком не лише кадрових рішень, а й глибокого конфлікту між прихильниками реформ та представниками старої системи управління. Таку думку висловив голова та співзасновник Центру спільних дій Олег Рибачук, коментуючи ситуацію навколо Міністерства оборони.

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За його словами, брифінг Федорова був не просто підбиттям підсумків роботи, а фактично заявою про бачення майбутнього української армії. Експерт звернув увагу, що ексміністр намагався системно змінити принципи управління військом, зробити прозорішими закупівлі та запровадити сучасні механізми оцінки ефективності підрозділів.

"Федоров дуже жорстко пішов розбиратися в цих джунглях. Він зачепив інтереси багатьох гравців, де йдеться про величезні бюджети та вплив", – зазначив Рибачук.

На його думку, найбільший спротив виник саме після спроб реформувати систему оборонних закупівель та зробити її максимально відкритою. Це, переконаний експерт, зачепило інтереси впливових груп як усередині оборонного сектору, так і поза ним.

Рибачук також звернув увагу, що Федоров намагався вибудувати сучасну систему управління військом. Зокрема, йшлося про створення єдиної моделі оцінки бойової ефективності підрозділів, аналіз кадрового потенціалу командирів та запровадження зрозумілих критеріїв ухвалення управлінських рішень.

"Міністерство оборони — це політичний орган, а не лише структура, яка займається закупівлями чи документами. Воно має формувати стратегію розвитку", – наголосив Рибачук.

Водночас він вважає, що конфлікт між реформаторами та військовим генералітетом завершився на користь старої системи. На думку експерта, президент Володимир Зеленський вкотре зробив вибір на користь традиційної управлінської моделі.

"Дивно, що коли виникає конфлікт між реформаторами та старою гвардією, президент знову обирає саме стару гвардію", – зазначив Рибачук.

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