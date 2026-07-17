Отставка Федорова разоблачила страшную измену на Банковой: эксперт ошарашил инсайдом

Отставка министра обороны Михаила Федорова стала следствием не только кадровых решений, но и глубочайшего конфликта между сторонниками реформ и представителями старой системы управления. Такое мнение высказал глава и соучредитель Центра совместных действий Олег Рыбачук, комментируя ситуацию вокруг Министерства обороны.

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По его словам, брифинг Федорова был не просто подведением итогов работы, а фактически заявлением о видении будущего украинской армии. Эксперт обратил внимание, что эксминистр пытался системно изменить принципы управления войском, сделать более прозрачными закупки и внедрить современные механизмы оценки эффективности подразделений.

"Федоров очень жестко пошел разбираться в этих джунглях. Он задел интересы многих игроков, где речь идет об огромных бюджетах и влиянии", – отметил Рыбачук.

По его мнению, наибольшее сопротивление возникло именно после попыток реформировать систему оборонных закупок и сделать ее максимально открытой. Это, убежден эксперт, задело интересы влиятельных групп как внутри оборонного сектора, так и вне его.

Рыбачук также обратил внимание, что Федоров пытался построить современную систему управления войском. В частности, речь шла о создании единой модели оценки боевой эффективности подразделений, анализе кадрового потенциала командиров и внедрении понятных критериев принятия управленческих решений.

"Министерство обороны — это политический орган, а не только структура, которая занимается закупками или документами. Оно должно формировать стратегию развития", — подчеркнул Рыбачук.

В то же время, он считает, что конфликт между реформаторами и военным генералитетом завершился в пользу старой системы. По мнению эксперта, президент Владимир Зеленский в очередной раз сделал выбор в пользу традиционной управленческой модели.

"Удивительно, что когда возникает конфликт между реформаторами и старой гвардией, президент снова выбирает именно старую гвардию", – отметил Рыбачук.

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