Відставка Федорова стала небувалим тестом для Зеленського: шокуючі подробиці

Можлива відставка міністра оборони Михайла Федорова стала показником зрілості українського громадянського суспільства. Таку думку висловив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

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За його словами, він не оцінює конфлікт між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, однак вважає набагато важливішою реакцію українців на кадрові зміни.

Ейдман звернув увагу, що інформація про можливе звільнення міністра викликала широкий суспільний резонанс. У країні відбулися акції підтримки Федорова, тема активно обговорюється у медіа та соцмережах, а влада зіткнулася з відкритою критикою.

На думку соціолога, це свідчить про існування в Україні активного громадянського суспільства, яке не залишається байдужим до рішень влади та здатне впливати на політичні процеси.

Ейдман не виключає, що під тиском громадської думки президент Володимир Зеленський може переглянути кадрове рішення, як це вже траплялося раніше в інших резонансних ситуаціях.

Порівнюючи Україну з Росією, він зазначив, що в РФ кадрові рішення Кремля практично не викликають суспільної реакції, адже громадяни не мають реального впливу на владу.

На переконання Ейдмана, історія навколо Федорова вкотре продемонструвала принципову різницю між двома державами: Україна залишається демократією, де громадська думка має вагу, тоді як у Росії ключові рішення ухвалюються без участі суспільства.

Портал "Коментарі" вже писав, що рішення президента Володимира Зеленського підтримати позицію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а не продовжити курс реформ, який просував міністр оборони Михайло Федоров, стало головною причиною політичної кризи навколо Міністерства оборони. Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.