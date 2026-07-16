Вибір зроблено: названо несподівану причину, чому Зеленський залишив Сирського, а не Федорова



















Рішення президента Володимира Зеленського підтримати позицію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а не продовжити курс реформ, який просував міністр оборони Михайло Федоров, стало головною причиною політичної кризи навколо Міністерства оборони. Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

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За словами парламентаря, рішення про зміну керівництва оборонного відомства не пов'язане з рейтингами чи політичними амбіціями Федорова. На його переконання, причиною став конфлікт між прихильниками технологічної модернізації війська та військовим командуванням, яке має інше бачення розвитку Збройних сил.

Потураєв наголосив, що генерали, які відіграли ключову роль у захисті України на початку повномасштабного вторгнення, не змогли повною мірою адаптуватися до нових умов сучасної війни, де вирішальне значення мають безпілотні технології, цифровізація та швидке впровадження інновацій.

"Війна дуже швидко змінюється. У сфері дронів кардинальні зміни відбуваються буквально кожні кілька місяців. Армія має бути максимально мобільною та відкритою до нових технологій", – зазначив депутат.

На думку Потураєва, саме реформаторський курс, який реалізовував Федоров, давав Україні шанс отримати перевагу над Росією. Він переконаний, що уповільнення модернізації армії може мати серйозні наслідки для обороноздатності держави.

Водночас депутат стверджує, що президент зробив вибір на користь аргументів військового керівництва. За його словами, Олександр Сирський переконав главу держави в необхідності збереження чинної моделі управління армією, хоча сам Потураєв вважає таку позицію помилковою.

Політик також наголосив, що проблема не обмежується лише постаттю Федорова. Навіть якщо Міністерство оборони очолить інша людина, вона неминуче зіткнеться з тим самим конфліктом, якщо продовжить курс на технологічне оновлення війська.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні варто переглянути підхід до призначення нового посла у США та зробити ставку не на чергового політика, а на людину з реальним бойовим досвідом. Таку думку висловив американський бізнесмен і голова Американо-українського комітету політичної дії Джед Санден у колонці для польського видання Onet.