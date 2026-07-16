

















Решение президента Владимира Зеленского поддержать позицию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а не продолжить курс реформ, продвигаемый министром обороны Михаилом Федоров, стало главной причиной политического кризиса вокруг Министерства обороны. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

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По словам парламентария, решение о смене руководства оборонного ведомства не связано с рейтингами или политическими амбициями Федорова. По его убеждению, причиной стал конфликт между сторонниками технологической модернизации войск и военным командованием, которое имеет другое видение развития Вооруженных сил.

Потураев подчеркнул, что генералы, сыгравшие ключевую роль в защите Украины в начале полномасштабного вторжения, не смогли в полной мере адаптироваться к новым условиям современной войны, где решающее значение имеют беспилотные технологии, цифровизация и быстрое внедрение инноваций.

"Война очень быстро меняется. В сфере дронов кардинальные изменения происходят буквально каждые несколько месяцев. Армия должна быть максимально мобильной и открытой к новым технологиям", – отметил депутат.

По мнению Потураева, именно реформаторский курс, который реализовывал Федоров, давал Украине шанс получить преимущество России. Он убежден, что замедление модернизации армии может иметь серьезные последствия для обороноспособности государства.

В то же время, депутат утверждает, что президент сделал выбор в пользу аргументов военного руководства. По его словам, Александр Сырский убедил главу государства в необходимости сохранения действующей модели управления армией, хотя сам Потураев считает такую позицию ошибочной.

Политик также подчеркнул, что проблема не ограничивается только фигурой Федорова. Даже если Министерство обороны возглавит другой человек, он неизбежно столкнется с тем же конфликтом, если продолжит курс на технологическое обновление войска.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украине следует пересмотреть подход к назначению нового посла в США и сделать ставку не на очередного политика, а на человека с реальным боевым опытом. Такое мнение высказал американский бизнесмен и глава Американо-украинского комитета политического действия Джед Санден в колонке для польского издания Onet.