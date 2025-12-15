Відомий український фотограф і письменник загинув на війні

Юрко Костишин — фотограф, письменник і ветеран 44-ї окремої артилерійської бригади — загинув на фронті. Про смерть Юрія повідомив його друг Святослав Денега.

Юрко Костишин (фото з відкритих джерел)

Відомий під позивним "Кіт Характерник", він вирізнявся відвагою та принциповістю, поєднуючи службу на передовій із творчою діяльністю. Костишин знімав побратимів і фронтові будні, створював книжки та фотовиставки, які демонструвалися як в Україні, так і за кордоном.

Юрій став на захист України ще у 2015 році — воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади під час АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він знову повернувся на фронт, цього разу у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Під час служби продовжував фотографувати побратимів і природу на передовій.

"Юрій був мужнім і незламним захисником. Неодноразово поранений, він завжди повертався до строю – без зайвих слів, з тихою впертістю людини, яка точно знає, за що стоїть. Він боровся за Україну так, як жив: чесно, відповідально, до кінця", – написав Святослав Денега.

Костишин також був автором книги "Абидобраніч" — збірки текстів і світлин воєнного часу, яка стала його письменницьким дебютом. Його роботи презентувалися на виставках у Києві, Тернополі, Львові та Вільнюсі. Світлини Кота Характерника використовувалися в артбуках, поетичних збірках, музичних релізах, а також в аудіопроєкті "Незламні".

Наразі у "Видавництві 333" триває передпродаж артбуку "Абидобраніч. Книга світлин та емоцій", до якого увійшли тексти й фотографії Юрія, створені безпосередньо на фронті.

"Навіть на війні його камера шукала життя – як тихий опір руйнуванню, як доказ того, за що ми боремося. У цих світлинах – любов до землі, яку він захищав зі зброєю в руках. Його шлях обірвався на війні, але не обірвалася пам’ять про нього", – додав Святослав.