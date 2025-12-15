Известный украинский фотограф и писатель погиб на войне

Юрий Костышин — фотограф, писатель и ветеран 44-й отдельной артиллерийской бригады — погиб на фронте. О смерти Юрия сообщил его друг Святослав Денега.

Юрий Костышин (фото из открытых источников)

Известный под позывным Кот Характерник, он отличался отвагой и принципиальностью, сочетая службу на передовой с творческой деятельностью. Костышин снимал собратьев и фронтовые будни, создавал книги и фотовыставки, которые демонстрировались как в Украине, так и за рубежом.

Юрий встал на защиту Украины еще в 2015 году — воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады во время АТО. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он снова вернулся на фронт, на этот раз в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Во время службы продолжал фотографировать собратьев и природу на передовой.

"Юрий был мужественным и несгибаемым защитником. Неоднократно раненный, он всегда возвращался в строй – без лишних слов, с тихим упрямством человека, точно знающего, за что стоит. Он боролся за Украину так, как жил: честно, ответственно до конца", – написал Святослав Денега.

Костышин также был автором книги "Абидобранич" — сборника текстов и фотографий военного времени, ставшего его писательским дебютом. Его работы представились на выставках в Киеве, Тернополе, Львове и Вильнюсе. Фотографии Кота Характерника использовались в артбуках, поэтических сборниках, музыкальных релизах, а также в аудиопроекте "Несокрушимые".

В настоящее время в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука "Абидобранич. Книга фотографий и эмоций", в которую вошли тексты и фотографии Юрия, созданы непосредственно на фронте.

"Даже на войне его камера искала жизнь – как тихое сопротивление разрушению, как доказательство того, за что мы боремся. В этих фотографиях – любовь к земле, которую он защищал с оружием в руках. Его путь оборвался на войне, но не оборвалась память о нем", – добавил Святослав.