logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Известный украинский фотограф и писатель погиб на войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный украинский фотограф и писатель погиб на войне

Фотограф и писатель Юрий Костышин погиб на фронте, оставив после себя уникальные фотографии и книги

15 декабря 2025, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Юрий Костышин — фотограф, писатель и ветеран 44-й отдельной артиллерийской бригады — погиб на фронте. О смерти Юрия сообщил его друг Святослав Денега.

Известный украинский фотограф и писатель погиб на войне

Юрий Костышин (фото из открытых источников)

Известный под позывным Кот Характерник, он отличался отвагой и принципиальностью, сочетая службу на передовой с творческой деятельностью. Костышин снимал собратьев и фронтовые будни, создавал книги и фотовыставки, которые демонстрировались как в Украине, так и за рубежом.

Юрий встал на защиту Украины еще в 2015 году — воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады во время АТО. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он снова вернулся на фронт, на этот раз в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Во время службы продолжал фотографировать собратьев и природу на передовой.

"Юрий был мужественным и несгибаемым защитником. Неоднократно раненный, он всегда возвращался в строй – без лишних слов, с тихим упрямством человека, точно знающего, за что стоит. Он боролся за Украину так, как жил: честно, ответственно до конца", – написал Святослав Денега.

Костышин также был автором книги "Абидобранич" — сборника текстов и фотографий военного времени, ставшего его писательским дебютом. Его работы представились на выставках в Киеве, Тернополе, Львове и Вильнюсе. Фотографии Кота Характерника использовались в артбуках, поэтических сборниках, музыкальных релизах, а также в аудиопроекте "Несокрушимые".

В настоящее время в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука "Абидобранич. Книга фотографий и эмоций", в которую вошли тексты и фотографии Юрия, созданы непосредственно на фронте.

"Даже на войне его камера искала жизнь – как тихое сопротивление разрушению, как доказательство того, за что мы боремся. В этих фотографиях – любовь к земле, которую он защищал с оружием в руках. Его путь оборвался на войне, но не оборвалась память о нем", – добавил Святослав.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/swyatoslaw/posts/pfbid02MLBUGc4kopaXjt9jq9arC5ZNuQEUGZjc1wvwJ5hJ8HsXqAneoyXnxJpfzQ5ivv6l?rdid=QM4geOFS6KC6wBEf
Теги:

Новости

Все новости