Відомі деталі спільного плану США та Європи щодо завершення війни

Сполучені Штати Америки разом із європейськими партнерами активно просуваються до створення єдиної дипломатичної платформи, яка має покласти край бойовим діям в Україні. Нова ініціатива містить комплекс безпекових зобов'язань та значні фінансові стимули як для української, так і для російської сторін.

Трамп, Зеленський і Путін

Попри те, що увага медіа була прикута до емоційних висловлювань Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського, за лаштунками відбувалися значно важливіші процеси. Західні союзники наразі фіналізують компромісний проєкт врегулювання. Про це у своєму матеріалі для видання The Washington Post розповів відомий аналітик і колумнист Девід Ігнатіус.

"Захід прагне виробити спільну мирну пропозицію, — зазначає оглядач, описуючи залаштунки переговорів, — яка передбачає фінансові вигоди та гарантії безпеки як для України, так і для Росії". За його інформацією, цей комплексний підхід базується на чотирьох фундаментальних блоках:

Фінансування та відбудова: Світовий банк спільно з інвестиційним гігантом BlackRock планують створити масштабну фінансову систему. Вона буде спрямована на реанімацію української економіки, інфраструктурне відновлення регіонів, а також на виплати родинам полеглих та поранених захисників.

Світовий банк спільно з інвестиційним гігантом BlackRock планують створити масштабну фінансову систему. Вона буде спрямована на реанімацію української економіки, інфраструктурне відновлення регіонів, а також на виплати родинам полеглих та поранених захисників. Безпекова парасолька: Білий дім та європейські столиці візьмуть на себе чіткі зобов’язання. "США та європейські країни зобов'язуються надати Україні військову допомогу у разі нового нападу, – підкреслює Девід Ігнатіус, – фактично це буде аналог статті 5 Північноатлантичного договору ".

Білий дім та європейські столиці візьмуть на себе чіткі зобов’язання. "США та європейські країни зобов'язуються надати Україні військову допомогу у разі нового нападу, – підкреслює Девід Ігнатіус, – фактично це буде аналог статті 5 Північноатлантичного договору Економічний компроміс та енергетика: Документ передбачає укладання тристороннього енергетичного договору між ЄС, Києвом та Москвою. Розглядається перезапуск трубопровідного транзиту нафти й газу з РФ до Європи, причому доходи від нього планують ділити між Україною та Росією. Паралельно будуть прописані чіткі кроки для поступового скасування міжнародних санкцій проти Кремля.

Документ передбачає укладання тристороннього енергетичного договору між ЄС, Києвом та Москвою. Розглядається перезапуск трубопровідного транзиту нафти й газу з РФ до Європи, причому доходи від нього планують ділити між Україною та Росією. Паралельно будуть прописані чіткі кроки для поступового скасування міжнародних санкцій проти Кремля. Фіксація лінії розмежування: Ключовою військовою умовою є припинення вогню. Російська сторона має погодитися на зупинку бойових дій по поточній лінії зіткнення, де-факто утримуючи під контролем окуповані райони, включно з частиною Донбасу.

Водночас реалістичність укладання такої угоди наразі викликає скепсис у дипломатичних колах. Поведінка Кремля вказує на те, що там не готові до компромісів. Одне з європейських дипломатичних джерел, на яке посилається автор матеріалу, констатує, що російський диктатор Володимир Путін досі націлений виключно на повномасштабну воєнну перемогу, а не на компромісне припинення вогню чи тривале перемир'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у разі нападу РФ НАТО завдасть ударів по об'єктах у РФ та Білорусі.