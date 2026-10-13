Відомі деталі спільного плану США та Європи щодо завершення війни

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сполучені Штати Америки разом із європейськими партнерами активно просуваються до створення єдиної дипломатичної платформи, яка має покласти край бойовим діям в Україні. Нова ініціатива містить комплекс безпекових зобов'язань та значні фінансові стимули як для української, так і для російської сторін.
Трамп, Зеленський і Путін
Попри те, що увага медіа була прикута до емоційних висловлювань Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського, за лаштунками відбувалися значно важливіші процеси. Західні союзники наразі фіналізують компромісний проєкт врегулювання. Про це у своєму матеріалі для видання The Washington Post розповів відомий аналітик і колумнист Девід Ігнатіус.
"Захід прагне виробити спільну мирну пропозицію, — зазначає оглядач, описуючи залаштунки переговорів, — яка передбачає фінансові вигоди та гарантії безпеки як для України, так і для Росії". За його інформацією, цей комплексний підхід базується на чотирьох фундаментальних блоках:
Водночас реалістичність укладання такої угоди наразі викликає скепсис у дипломатичних колах. Поведінка Кремля вказує на те, що там не готові до компромісів. Одне з європейських дипломатичних джерел, на яке посилається автор матеріалу, констатує, що російський диктатор Володимир Путін досі націлений виключно на повномасштабну воєнну перемогу, а не на компромісне припинення вогню чи тривале перемир'я.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у разі нападу РФ НАТО завдасть ударів по об'єктах у РФ та Білорусі.