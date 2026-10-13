Известны детали совместного плана США и Европы по завершению войны

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими партнерами активно продвигаются к созданию единой дипломатической платформы, которая должна положить конец боевым действиям в Украине. Новая инициатива содержит комплекс обязательств по безопасности и значительные финансовые стимулы как для украинской, так и для российской сторон.

Трамп, Зеленский и Путин

Несмотря на то, что внимание медиа было приковано к эмоциональным высказываниям Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, за кулисами происходили более важные процессы. Западные союзники финализируют компромиссный проект урегулирования. Об этом в своем материале для издания The Washington Post рассказал известный аналитик и колумнист Дэвид Игнатиус .

"Запад стремится выработать общее мирное предложение, — отмечает обозреватель, описывая закулисье переговоров, — которое предусматривает финансовые выгоды и гарантии безопасности как для Украины, так и для России". По его информации, этот комплексный подход основан на четырех фундаментальных блоках:

Финансирование и восстановление Всемирный банк совместно с инвестиционным гигантом BlackRock планируют создать масштабную финансовую систему. Она будет направлена на реанимацию украинской экономики, инфраструктурное восстановление регионов, а также на выплаты семьям погибших и раненых защитников.

Всемирный банк совместно с инвестиционным гигантом BlackRock планируют создать масштабную финансовую систему. Она будет направлена на реанимацию украинской экономики, инфраструктурное восстановление регионов, а также на выплаты семьям погибших и раненых защитников. Безопасный зонтик: Белый дом и европейские столицы примут четкие обязательства. "США и европейские страны обязуются предоставить Украине военную помощь в случае нового нападения, – подчеркивает Дэвид Игнатиус, – фактически это будет аналог статьи 5 Североатлантического договора ".

Белый дом и европейские столицы примут четкие обязательства. "США и европейские страны обязуются предоставить Украине военную помощь в случае нового нападения, – подчеркивает Дэвид Игнатиус, – фактически это будет аналог статьи 5 Североатлантического договора Экономический компромисс и энергетика: Документ предусматривает заключение трехстороннего энергетического договора между ЕС, Киевом и Москвой. Рассматривается перезапуск трубопроводного транзита нефти и газа из РФ в Европу, причем доходы от него планируют делить между Украиной и Россией. Параллельно будут прописаны четкие шаги для постепенной отмены международных санкций против Кремля.

Документ предусматривает заключение трехстороннего энергетического договора между ЕС, Киевом и Москвой. Рассматривается перезапуск трубопроводного транзита нефти и газа из РФ в Европу, причем доходы от него планируют делить между Украиной и Россией. Параллельно будут прописаны четкие шаги для постепенной отмены международных санкций против Кремля. Фиксация линии разграничения: Ключевым военным условием является прекращение огня. Российская сторона должна согласиться на остановку боевых действий по текущей линии столкновения, де-факто удерживая под контролем оккупированные районы, включая часть Донбасса.

В то же время реалистичность заключения такого соглашения вызывает скепсис в дипломатических кругах. Поведение Кремля указывает на то, что там не готовы к компромиссам. Один из европейских дипломатических источников, на который ссылается автор материала, констатирует, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор направлен исключительно на полномасштабную военную победу, а не на компромиссное прекращение огня или длительное перемирие.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в случае нападения РФ НАТО нанесет удары по объектам в РФ и Беларуси.