Известны детали совместного плана США и Европы по завершению войны

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Недилько Ксения
Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими партнерами активно продвигаются к созданию единой дипломатической платформы, которая должна положить конец боевым действиям в Украине. Новая инициатива содержит комплекс обязательств по безопасности и значительные финансовые стимулы как для украинской, так и для российской сторон.
Трамп, Зеленский и Путин
Несмотря на то, что внимание медиа было приковано к эмоциональным высказываниям Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, за кулисами происходили более важные процессы. Западные союзники финализируют компромиссный проект урегулирования. Об этом в своем материале для издания The Washington Post рассказал известный аналитик и колумнист Дэвид Игнатиус .
"Запад стремится выработать общее мирное предложение, — отмечает обозреватель, описывая закулисье переговоров, — которое предусматривает финансовые выгоды и гарантии безопасности как для Украины, так и для России". По его информации, этот комплексный подход основан на четырех фундаментальных блоках:
В то же время реалистичность заключения такого соглашения вызывает скепсис в дипломатических кругах. Поведение Кремля указывает на то, что там не готовы к компромиссам. Один из европейских дипломатических источников, на который ссылается автор материала, констатирует, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор направлен исключительно на полномасштабную военную победу, а не на компромиссное прекращение огня или длительное перемирие.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в случае нападения РФ НАТО нанесет удары по объектам в РФ и Беларуси.