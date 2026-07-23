Відома прихильниця MAGA після візиту до Києва здивувала зверненням до Путіна: деталі

Американська консервативна блогерка Лора Лумер, яку вважають однією з найвпливовіших представниць руху MAGA та прихильницею Дональда Трампа, після свого першого візиту до України оприлюднила відеозвернення про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Ролик вона записала всередині Успенського собору, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російського безпілотника.

Фото: з відкритих джерел

У відео Лумер нагадала про обстріл, що стався 15 червня. Тоді дрон-камікадзе "Шахед" влучив у територію Лаври, пошкодивши дах храму та вибивши одне з вікон. Уламки скла й конструкцій опинилися всередині собору, однак пожежі вдалося уникнути.

Найбільший резонанс викликала її публікація в соцмережі Х, де блогерка написала: "Путін атакував дроном Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео".

У своєму зверненні Лумер поставила під сумнів заяви Кремля про нібито захист християнських цінностей. За її словами, дії російської армії повністю суперечать такій риториці.

Вона наголосила, що незрозуміло, як Росія може називати себе захисницею християнства, якщо атакує один із найдавніших православних монастирів України. Показуючи пошкоджене вікно поруч із розписом із зображенням розіп’ятого Ісуса Христа, блогерка припустила, що траєкторія удару свідчить про цілеспрямовану атаку саме на святиню.

Примітно, що ще донедавна Лумер займала протилежну позицію щодо війни. У перші роки після початку повномасштабного вторгнення вона виступала проти військової допомоги Україні та критикувала політику Вашингтона. Втім, останнім часом блогерка заявила, що переосмислила свої погляди. За її словами, раніше вона перебувала під впливом російської пропаганди, а поїздка до України дала їй змогу особисто побачити наслідки війни та сформувати власну оцінку подій.

Портал "Коментарі" вже писав, що державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон не має наміру згортати продаж озброєння Україні через механізми НАТО. За його словами, американська політика в цьому питанні залишається незмінною, попри вимоги Москви припинити військову підтримку Києва. Таку заяву глава Держдепартаменту зробив після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які відбулися в Манілі.