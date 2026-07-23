Известная поклонница MAGA после визита в Киев удивила обращением к Путину: детали

Американская консервативная блоггерша Лора Лумер, считающаяся одной из самых влиятельных представительниц движения MAGA и поклонницей Дональда Трампа, после своего первого визита в Украину обнародовала видеообращение о российском ударе по Киево-Печерской лавре. Ролик она записала внутри Успенского собора, который получил повреждения в результате атаки российского беспилотника.

Фото: из открытых источников

В видео Лумер напомнила об обстреле, произошедшем 15 июня. Тогда дрон-камикадзе "Шахед" попал в территорию Лавры, повредив крышу храма и выбив одно из окон. Обломки стекла и конструкций оказались внутри собора, однако пожар удалось избежать.

Наибольший резонанс вызвала ее публикация в соцсети Х, где блоггерша написала: "Путин атаковал дроном Иисуса Христа. Пробужденный Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео".

В своем обращении Лумер подвергла сомнению заявления Кремля о якобы защите христианских ценностей. По ее словам, действия российской армии полностью противоречат такой риторике.

Она подчеркнула, что непонятно, как Россия может называть себя защитницей христианства, если атакует один из древнейших православных монастырей Украины. Показывая поврежденное окно рядом с росписью с изображением распятого Иисуса Христа, блоггер предположила, что траектория удара свидетельствует о целенаправленной атаке именно на святыню.

Примечательно, что еще недавно Лумер занимала противоположную позицию относительно войны. В первые годы после начала полномасштабного вторжения она выступала против военной помощи Украине и критиковала политику Вашингтона. Впрочем, в последнее время блоггер заявила, что переосмыслила свои взгляды. По ее словам, ранее она находилась под влиянием российской пропаганды, а поездка в Украину позволила ей лично увидеть последствия войны и сформировать собственную оценку событий.

Портал "Комментарии" уже писал , что государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не намерен сворачивать продажу вооружения Украине через механизмы НАТО. По его словам, американская политика в этом вопросе остается неизменной, несмотря на требования Москвы прекратить военную поддержку Киева. Такое заявление глава Госдепартамента сделал после состоявшихся в Маниле переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.