Віддайте людям: Шмигаль поставив жорстку вимогу бізнесу через колапс в енергетиці

В Україні офіційно відновлено режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері через наслідки російських обстрілів. Міністр енергетики Денис Шмигаль звернувся до підприємців із проханням вимкнути вивіски та рекламні конструкції, щоб кожен заощаджений кіловат був спрямований на потреби населення.

Фото: з відкритих джерел

Про це очільник Міненерго повідомив у своєму дописі в соціальних мережах. Він також поінформував про невідкладні заходи для подолання гострої фази енергетичної кризи в країні.

Комісія з питань ТЕБ та НС відновила режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Для координації робіт створено спеціальний штаб із ліквідації наслідків ударів по критичній інфраструктурі Києва та області, який працює у цілодобовому режимі.

Влада посилює роботу "Пунктів незламності". Пріоритет наразі надається столиці, водночас увага зосереджена й на інших регіонах. У цих локаціях забезпечують додаткове обладнання для обігріву, харчування, підзарядки мобільних пристроїв та підтримки зв’язку.

Паралельно проводиться інвентаризація ресурсів та їхній перерозподіл, щоб допомога першочергово надходила тим, хто її потребує найбільше.

"Особливо звертаюся до бізнесу: вимикайте зовнішню рекламу, підсвітки, екрани та інші енергоємні конструкції. Економію енергії краще спрямувати на потреби людей", — наголосив міністр.

Крім внутрішніх заходів, Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами для отримання додаткової допомоги. Йдеться про потужні генератори, системи накопичення електроенергії, трансформатори, елементи живлення та ремонтне обладнання. Також збільшується імпорт електроенергії з ЄС: зараз максимальна потужність доступного імпорту сягає 2,3 ГВт.

Як вже писали "Коментарі", через постійні масовані обстріли з боку російської армії Україна потребує значного посилення протиповітряної оборони. Саме тому Київ розраховує на збільшення внесків від союзників у програму закупівлі озброєння PURL, яка допомагає зміцнювати оборонні можливості країни.