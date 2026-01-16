logo

Отдайте людям: Шмигаль поставил жесткое требование бизнеса из-за коллапса в энергетике
НОВОСТИ

Отдайте людям: Шмигаль поставил жесткое требование бизнеса из-за коллапса в энергетике

Шмигаль сообщил о срочных шагах по преодолению энергетического кризиса в Украине

16 января 2026, 11:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине официально восстановлен режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере из-за последствий российских обстрелов. Министр энергетики Денис Шмигаль обратился к предпринимателям с просьбой выключить вывески и рекламные конструкции, чтобы каждый сэкономленный киловатт был направлен на нужды населения.

Отдайте людям: Шмигаль поставил жесткое требование бизнеса из-за коллапса в энергетике

Фото: из открытых источников

Об этом глава Минэнерго сообщил в своем сообщении в социальных сетях. Он также проинформировал о безотлагательных мерах по преодолению острой фазы энергетического кризиса в стране.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС возобновила режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Для координации работ создан специальный штаб по ликвидации последствий ударов по критической инфраструктуре Киева и области, работающего в круглосуточном режиме.

Власть усиливает работу "Пунктов несокрушимости". Приоритет сейчас уделяется столице, в то же время внимание сосредоточено и на других регионах. В этих локациях обеспечивается дополнительное оборудование для обогрева, питания, подзарядки мобильных устройств и поддержания связи.

Параллельно проводится инвентаризация ресурсов и их перераспределение, чтобы помощь в первую очередь поступала тем, кто в ней нуждается больше всего.

"Особенно обращаюсь к бизнесу: выключайте наружную рекламу, подсветки, экраны и прочие энергоемкие конструкции. Экономию энергии лучше направить на нужды людей", — подчеркнул министр.

Кроме внутренних мероприятий Украина активно сотрудничает с международными партнерами для получения дополнительной помощи. Речь идет о мощных генераторах, системах накопления электроэнергии, трансформаторах, элементах питания и ремонтном оборудовании. Также увеличивается импорт электроэнергии из ЕС: сейчас максимальная мощность доступного импорта составляет 2,3 ГВт.

Как уже писали "Комментарии", из-за постоянных массированных обстрелов со стороны российской армии Украина нуждается в значительном усилении противовоздушной обороны. Поэтому Киев рассчитывает на увеличение вкладов от союзников в программу закупки вооружения PURL, которая помогает укреплять оборонные возможности страны.



