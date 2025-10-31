Відчаю окупантів у війні вже не приховати: оприлюднені докази вражають

У окупованому Севастополі війська Росії розбирають списані автомобілі для відновлення своїх втрат на фронті. Про це повідомляють представники українського партизанського руху Атеш.

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, росіяни активно вивозять зі складів списану військову техніку та машини подвійного призначення, розташовані в Гагарінському районі міста. Сюди потрапляють вантажівки різного призначення, включно з пожежними машинами на базі ЗІЛ-131, які давно були списані зі складів.

Партизани провели аналіз супутникових знімків, що підтверджує: з початку квітня 2025 року десятки списаних автомобілів були відбуксовані зі стоянки і відправлені на авторемонтні бази. Там їх використовують як "донори" для ремонту пошкодженої на полі бою техніки. У повідомленні підкреслюється, що це свідчить про серйозні проблеми з комплектуючими для військових автомобілів ЗС РФ на південному напрямку.

Раніше рух Атеш зафіксував прискорене будівництво військово-морського госпіталю у Севастополі. Об’єкт, який планували здати до кінця 2026 року після старту будівництва в жовтні 2022-го, намагаються добудувати в авральному режимі.

Причиною такого поспіху стали значні втрати російських окупаційних сил на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених виявився набагато більшим, ніж очікували, і існуючі госпіталі не справляються з навантаженням. Це змушує окупантів шукати будь-які способи для швидкого поповнення техніки та медичної інфраструктури.

