Отчаяния окупантов в войне уже не скрыть: обнародованные доказательства поражают
Отчаяния окупантов в войне уже не скрыть: обнародованные доказательства поражают

У российских военных началась нехватка ключевых компонентов техники

31 октября 2025, 11:50
Автор:
Клименко Елена

В оккупированном Севастополе войска России разбирают списанные автомобили для восстановления своих потерь на фронте. Об этом сообщают представители украинского партизанского движения Атеш.

Отчаяния окупантов в войне уже не скрыть: обнародованные доказательства поражают

Фото: из открытых источников

По их данным, россияне активно вывозят со складов списанную военную технику и машины двойного назначения, расположенные в Гагаринском районе города. Сюда попадают грузовики разного назначения, включая пожарные машины на базе ЗИЛ-131, которые давно были списаны со складов.

Партизаны провели анализ спутниковых снимков, что подтверждает: с начала апреля 2025 десятки списанных автомобилей были отбуксированы со стоянки и отправлены на авторемонтные базы. Там их используют как "доноры" для ремонта поврежденной на поле боя техники. В сообщении подчеркивается, что это свидетельствует о серьезных проблемах с комплектующими для военных автомобилей ВС РФ на южном направлении.

Ранее движение Атеш зафиксировало ускоренное строительство военно-морского госпиталя в Севастополе. Объект, который планировали сдать до конца 2026 г. после старта строительства в октябре 2022-го, пытаются достроить в авральном режиме.

Причиной такой спешки стали значительные потери российских оккупационных сил в Херсонском и Запорожском направлениях. Поток раненых оказался гораздо больше, чем ожидалось, и существующие госпитали не справляются с нагрузкой. Это заставляет окупантов искать любые способы для быстрого пополнения техники и медицинской инфраструктуры.

Как уже писали "Комментарии", главный представитель Кремля в дипломатических переговорах Кирилл Дмитриев посетил США 24 октября 2025 года. Это произошло сразу после того, как Дональд Трамп объявил о новых санкциях против российских энергетических компаний. Однако у встреч Дмитриева в Америке не было теплого приема, о чем рассказал общественный деятель и президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
