Від Путіна варто чекати усього: озвучено тривожну заяву про новий наступ на Київ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив думку, що спроби Росії залучити Білорусь до війни проти України мають характер політичного тиску та шантажу. На його переконання, після часткового послаблення санкцій США щодо Мінська ситуація в регіоні стала складнішою, однак це не змінює базових обмежень для військового використання білоруської території.

За словами Тимочка, Москва добре розуміє, що будь-яка ескалація з боку Білорусі автоматично призведе до перекриття критично важливих каналів постачання ресурсів. Він наголосив, що Росія вже отримує через Білорусь як сировину, так і готову продукцію, тому ризикує втратити ці логістичні та економічні можливості. Водночас подібні заяви та погрози можуть використовуватися як інструмент тиску на Захід.

Військовий окремо зазначив, що Білорусь не має достатньої стратегічної глибини та не є оптимальним плацдармом для масштабного наступу. Він пояснив, що лісисто-болотиста місцевість ускладнює проведення великих наступальних операцій, а сучасні бойові умови роблять такі переваги ще менш значущими.

"Але стратегічної глибини вони не мають. Якщо не помиляюсь, то з півночі на південь там до 600 км…", — зазначив він, підкреслюючи, що в умовах сучасної війни навіть відносно невеликі відстані можуть бути перекриті засобами ураження, зокрема дронами та ракетами.

Тимочко також нагадав, що на території Білорусі присутні російські військові структури, які можуть використовуватися для розвідувальної та диверсійної діяльності. Крім того, країна вже була залучена до створення міграційних криз на кордонах із Польщею та державами Балтії.

Водночас він звернув увагу на економічну та військово-технічну співпрацю між Москвою та Мінськом, зокрема використання білоруської інфраструктури у виробництві та обслуговуванні потреб російської армії. На його думку, ця взаємодія триватиме доти, доки Білорусь не продемонструє реальних ознак готовності до прямої участі у війні.

Підсумовуючи, Тимочко зауважив, що у разі концентрації білоруських сил біля кордону можливі превентивні дії у відповідь, і як Москва, так і Мінськ усвідомлюють такі ризики. Водночас він додав, що Путін, за його оцінкою, здатний на радикальні рішення у разі загострення ситуації.

"Знаючи Путіна, він завжди може наважитись", — підсумував Тимочко.

