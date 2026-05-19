От Путина стоит ждать всего: озвучено тревожное заявление о новом наступлении на Киев.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выразил мнение, что попытки России привлечь Беларусь к войне против Украины носят характер политического давления и шантажа. По его убеждению, после частичного ослабления санкций США в отношении Минска ситуация в регионе стала более сложной, однако это не изменяет базовые ограничения для военного использования белорусской территории.

По словам Тимочка, Москва хорошо понимает, что любая эскалация со стороны Беларуси автоматически приведет к перекрытию критически важных каналов поставки ресурсов. Он подчеркнул, что Россия уже получает через Беларусь как сырье, так и готовую продукцию, поэтому рискует потерять эти логистические и экономические возможности. В то же время, подобные заявления и угрозы могут использоваться как инструмент давления на Запад.

Военный отметил, что Беларусь не имеет достаточной стратегической глубины и не является оптимальным плацдармом для масштабного наступления. Он объяснил, что лесисто-болотистая местность усложняет проведение крупных наступательных операций, а современные боевые условия делают такие преимущества еще менее значимыми.

"Но стратегической глубины у них нет. Если не ошибаюсь, то с севера на юг там до 600 км…", — отметил он, подчеркивая, что в условиях современной войны даже относительно небольшие расстояния могут быть перекрыты средствами поражения, в частности дронами и ракетами.

Тимочко также напомнил, что на территории Беларуси присутствуют российские военные структуры, которые могут использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности. Кроме того, страна уже была вовлечена в создание миграционных кризисов на границах с Польшей и государствами Балтии.

В то же время, он обратил внимание на экономическое и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Минском, в частности использование белорусской инфраструктуры в производстве и обслуживании потребностей российской армии. По его мнению, это взаимодействие будет продолжаться до тех пор, пока Беларусь не продемонстрирует реальные признаки готовности к прямому участию в войне.

Подытоживая, Тимочко отметил, что в случае концентрации белорусских сил у границы возможны ответные превентивные действия, и как Москва, так и Минск осознают такие риски. В то же время, он добавил, что Путин, по его оценке, способен на радикальные решения в случае обострения ситуации.

"Зная Путина, он всегда может решиться", — подытожил Тимочко.

