5 листопада 2025 року Командування глобального удару ВПС США провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космічної бази Ванденберг, Каліфорнія. Це випробування, яке отримало позначення GT 254, оцінило поточну надійність, оперативну готовність та точність системи МБР, яка є наріжним каменем національної оборони Америки. Про це повідомляє командування Космічних сил США.

США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Команда льотчиків AFGSC з 625-ї ескадрильї стратегічних операцій, використовуючи повітряну систему керування запуском з борту літака E-6B Mercury ВМС США, розпочала запуск, перевіривши ефективність та безперервну доступність ALCS, резервної системи командування та управління для сил міжконтинентальних балістичних ракет.

"GT 254 – це не просто запуск, це комплексна оцінка для перевірки та підтвердження здатності системи МБР виконувати свою критично важливу місію", – сказала підполковник Каррі Рей, командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань. "Дані, зібрані під час випробувань, є безцінними для забезпечення постійної надійності та точності системи озброєння МБР".

Західний випробувальний полігон на базі Ванденберг служить випробувальним майданчиком для цієї вирішальної роботи. Цей запуск є частиною серії планових та періодичних заходів, що мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III. Ці випробування, що проводяться з дотриманням суворих протоколів безпеки, дозволяють AFGSC збирати цінні дані.

"Це випробування підтвердило надійність, адаптивність та модульність системи озброєння", – сказав полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи випробувань та оцінки. "Завдяки цій комплексній оцінці, проведеній спеціалізованою командою льотчиків AFGSC, ми забезпечуємо найвищі стандарти цілісності та надійності системи МБР країни".

Неозброєна міжконтинентальна балістична ракета подолала приблизно 4200 миль до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана Командування космічної та протиракетної оборони армії США на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллові Острови.

Випробувальний полігон Рейгана, оснащений передовими датчиками, включаючи високоточні метричні та сигнатурні радари, оптичні датчики та телеметричні системи, збирав критично важливі дані під час завершального етапу польоту. Члени команди RTS аналізують ці дані для оцінки продуктивності системи та підтримки досліджень, розробок, випробувань та оцінки американських оборонних та космічних програм.

"У міру модернізації до системи зброї Sentinel ми повинні продовжувати підтримувати готовність існуючого парку Minuteman III. GT 254 допомагає виконати це зобов’язання, забезпечуючи його постійну точність і надійність", – сказав генерал С. Л. Девіс, командувач Глобального ударного командування ВПС.

У цей час Путін провів нараду з членами Радбезу, на якій міністр оборони РФ Бєлоусов заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування "через дії США".

За його словами, США збираються розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракети, час польоту яких від Німеччини до Центральної Росії складе 6-7 хвилин.

У свою чергу Путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і відповідним цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань.