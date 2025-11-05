5 ноября 2025 г. Командование глобального удара ВВС США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космической базы Ванденберг, Калифорния. Это испытание, получившее обозначение GT 254, оценило текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны Америки. Об этом сообщает командование Космических сил США.

США опробовали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Команда летчиков AFGSC с 625-й эскадрильи стратегических операций, используя воздушную систему управления запуском с борта самолета E -6 B Mercury ВМС США, приступила к запуску, проверив эффективность и непрерывную доступность ALCS , резервной системы командования и управления для сил межконтинентальных баллистических ракет.

"GT 254 — это не просто запуск, это комплексная оценка для проверки и подтверждения способности системы МБР выполнять свою критически важную миссию", — сказала подполковник Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний. "Данные, собранные в ходе испытаний, бесценны для обеспечения постоянной надежности и точности системы вооружения МБР".

Западный испытательный полигон на базе Ванденберга служит испытательной площадкой для этой решающей работы. Этот запуск является частью серии плановых и периодических мер, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III. Эти испытания, проводимые с соблюдением строгих протоколов безопасности, позволяют AFGSC собирать ценные данные.

"Это испытание подтвердило надежность, адаптивность и модульность системы вооружения", – сказал полковник Дастин Гармон, командир 377 группы испытаний и оценки. "Благодаря этой комплексной оценке, проведенной специализированной командой летчиков AFGSC, мы обеспечиваем самые высокие стандарты целостности и надежности системы МБР страны".

Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета преодолела около 4200 миль до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана Командование космической и противоракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова.

Испытательный полигон Рейгана, оснащенный передовыми датчиками, включая высокоточные метрические и сигнатурные радары, оптические датчики и телеметрические системы, собирал критически важные данные на завершающем этапе полета. Члены команды RTS анализируют эти данные для оценки производительности системы и поддержки исследований, разработок, испытаний и оценки американских оборонных и космических программ.

"По мере модернизации системы оружия Sentinel мы должны продолжать поддерживать готовность существующего парка Minuteman III. GT 254 помогает выполнить это обязательство, обеспечивая его постоянную точность и надежность", – сказал генерал С. Л. Дэвис, командующий Глобальным ударным командованием ВВС.

В настоящее время Путин провел совещание с членами Совбеза , на котором министр обороны РФ Белоусов заявил, что России нужно подготовить полномасштабные ядерные испытания "из-за действий США".

По его словам, США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, время полета которых от Германии в Центральную Россию составит 6-7 минут.

В свою очередь, Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.