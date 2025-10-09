Голова української держави Володимир Зеленський повідомив про перші результати ударів вглиб Росії, які є відповіддю на атаки окупантів по українських містах та об’єктам енергетичної інфраструктури.

Вибухи у Росії: Зеленський повідомив про перші результати

"Щодо наших ударів углиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив, тому що були різні в нас моменти, і зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні.

Те, що відбулося, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20 % від потреби. Різні оцінки є: від 13 до 20 %, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20 % на сьогодні. І останній тиждень – відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Є відчутні результати нашої зброї", – наголосив президент України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський очільник особисто боїться припинення вогню, тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню й розпочати потім знову повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, із суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть Путіну руку. І тому поки він обирає війну", – зазначив президент України. Проте, за словами Зеленського, це можна припинити.