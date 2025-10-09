logo

Война с Россией Взрывы в России: Зеленский сообщил о первых результатах
Взрывы в России: Зеленский сообщил о первых результатах

Это ответ на удары России по украинским городам, заявил президент

9 октября 2025, 17:08
Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о первых результатах ударов вглубь России, которые являются ответом на атаки оккупантов по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры.

Взрывы в России: Зеленский сообщил о первых результатах

"О наших ударах вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив, потому что были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск – достижимы.

Произошедшее – это действительно, на мой взгляд, большой успех. По нашим данным, дефицит бензина у врага – до 20% от потребности. Различные оценки: от 13 до 20 %, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20% сегодня. И последнюю неделю – соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Есть ощутимые результаты нашего оружия ", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский руководитель лично боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"С полномасштабной войны пойти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще пожимают Путину руку. И потому пока он выбирает войну", — сказал он. Однако, по словам Зеленского, это можно прекратить.                                                                                                                               



