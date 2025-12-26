Вибори в Україні: партнерам озвучили жорстку вимогу для голосування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання виборів в країні активно піднімається американською стороною. Він наголосив, що для проведення голосування, чи то президентські вибори, чи референдум, першочергово необхідні законодавчі можливості та головне – безпека.

Фото: з відкритих джерел

"Були такі сигнали. Я про це говорив багато разів, що вважаю, що для цього потрібні будуть законодавчі можливості проведення і, найголовніше, безпека проведення виборів. Якщо ми говоримо про референдум – те саме. Потрібна безпека", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що у нинішніх умовах законодавчі ініціативи можна змінювати з урахуванням війни, але безпека проведення виборів залишається ключовим фактором.

"У партнерів є достатньо сили, щоби змусити Росію, або щоб домовитись з росіянами, надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів президента України або проведення референдуму", – пояснив він.

Зеленський також торкнувся питання мирного плану, який містить 20 пунктів і передбачає проведення референдуму у разі сенситивних питань, на які одна особа не може дати однозначну відповідь.

"Є деякі питання, на мій погляд особистий, на які може дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є й у парламенту, безумовно. Але, мені здається, на мій погляд, це справедливо, що долю України вирішує народ України. І це правильно", – наголосив президент.

