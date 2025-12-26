logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вибори в Україні: партнерам озвучили жорстку вимогу для голосування
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибори в Україні: партнерам озвучили жорстку вимогу для голосування

Зеленський переконаний, що союзники мають ресурси, щоб змусити Росію гарантувати безпеку виборів

26 грудня 2025, 16:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання виборів в країні активно піднімається американською стороною. Він наголосив, що для проведення голосування, чи то президентські вибори, чи референдум, першочергово необхідні законодавчі можливості та головне – безпека.

Вибори в Україні: партнерам озвучили жорстку вимогу для голосування

Фото: з відкритих джерел

"Були такі сигнали. Я про це говорив багато разів, що вважаю, що для цього потрібні будуть законодавчі можливості проведення і, найголовніше, безпека проведення виборів. Якщо ми говоримо про референдум – те саме. Потрібна безпека", – зазначив Зеленський. 

Президент додав, що у нинішніх умовах законодавчі ініціативи можна змінювати з урахуванням війни, але безпека проведення виборів залишається ключовим фактором.

"У партнерів є достатньо сили, щоби змусити Росію, або щоб домовитись з росіянами, надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів президента України або проведення референдуму", – пояснив він. 

Зеленський також торкнувся питання мирного плану, який містить 20 пунктів і передбачає проведення референдуму у разі сенситивних питань, на які одна особа не може дати однозначну відповідь.

"Є деякі питання, на мій погляд особистий, на які може дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є й у парламенту, безумовно. Але, мені здається, на мій погляд, це справедливо, що долю України вирішує народ України. І це правильно", – наголосив президент. 

Як вже писали "Коментарі", США запропонували свій варіант територіального компромісу, за яким українські війська залишать Донбас, а російські сили не заходитимуть на певні райони сходу України. Проте експерти попереджають, що така домовленість може призвести до хаосу.



