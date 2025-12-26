Выборы в Украине: партнерам озвучили жесткое требование для голосования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов в стране активно поднимается американской стороной. Он подчеркнул, что для проведения голосования, будь то президентские выборы или референдум, в первую очередь необходимы законодательные возможности и главное – безопасность.

Фото: из открытых источников

"Были такие сигналы. Я об этом говорил много раз, что считаю, что для этого потребуются законодательные возможности проведения и, самое главное, безопасность проведения выборов. Если мы говорим о референдуме – то же самое. Нужна безопасность", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что в нынешних условиях законодательные инициативы могут быть изменены с учетом войны, но безопасность проведения выборов остается ключевым фактором.

"У партнеров достаточно силы, чтобы заставить Россию, или чтобы договориться с россиянами, предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов президента Украины или проведения референдума", — пояснил он.

Зеленский также коснулся вопроса мирного плана, который содержит 20 пунктов и предусматривает проведение референдума в случае сенситивных вопросов, на которые один человек не может дать однозначный ответ.

"Есть некоторые вопросы, на мой взгляд личные, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламента, безусловно. Но, мне кажется, на мой взгляд, это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины. И это правильно", — подчеркнул президент.

Как уже писали "Комментарии", США предложили свой вариант территориального компромисса, согласно которому украинские войска покинут Донбасс, а российские силы не будут заходить на определенные районы востока Украины. Однако эксперты предупреждают, что подобная договоренность может привести к хаосу.