logo

BTC/USD

87409

ETH/USD

2917.19

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Выборы в Украине: партнерам озвучили жесткое требование для голосования
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в Украине: партнерам озвучили жесткое требование для голосования

Зеленский убежден, что у союзников есть ресурсы, чтобы заставить Россию гарантировать безопасность выборов

26 декабря 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов в стране активно поднимается американской стороной. Он подчеркнул, что для проведения голосования, будь то президентские выборы или референдум, в первую очередь необходимы законодательные возможности и главное – безопасность.

Выборы в Украине: партнерам озвучили жесткое требование для голосования

Фото: из открытых источников

"Были такие сигналы. Я об этом говорил много раз, что считаю, что для этого потребуются законодательные возможности проведения и, самое главное, безопасность проведения выборов. Если мы говорим о референдуме – то же самое. Нужна безопасность", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что в нынешних условиях законодательные инициативы могут быть изменены с учетом войны, но безопасность проведения выборов остается ключевым фактором.

"У партнеров достаточно силы, чтобы заставить Россию, или чтобы договориться с россиянами, предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов президента Украины или проведения референдума", — пояснил он.

Зеленский также коснулся вопроса мирного плана, который содержит 20 пунктов и предусматривает проведение референдума в случае сенситивных вопросов, на которые один человек не может дать однозначный ответ.

"Есть некоторые вопросы, на мой взгляд личные, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламента, безусловно. Но, мне кажется, на мой взгляд, это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины. И это правильно", — подчеркнул президент.

Как уже писали "Комментарии", США предложили свой вариант территориального компромисса, согласно которому украинские войска покинут Донбасс, а российские силы не будут заходить на определенные районы востока Украины. Однако эксперты предупреждают, что подобная договоренность может привести к хаосу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости