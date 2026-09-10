Вибори розв’яжуть Путіну руки: який страшний сценарій вже запустив диктатор

Вибори до Держдуми РФ 18–20 вересня можуть стати умовною межею, після якої Володимир Путін отримає більше свободи для зміни тактики у війні проти України. До голосування Кремлю важливо демонструвати росіянам контроль над ситуацією та впевненість у досягненні поставлених цілей. Що станеться після завершення виборчої кампанії: Москва стане поступливішою на переговорах чи, навпаки, спробує посилити військовий тиск на Україну? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

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Чат-бот Copilot переконаний, що перший варіант розвитку подій передбачає, що Кремль активізує переговори, але використає їх передусім як спосіб виграти час. Москва може демонструвати Заходу готовність до компромісів, розраховуючи послабити санкційний та дипломатичний тиск. Водночас пауза у бойових діях потенційно дасть Росії можливість поповнити ресурси, відновити військовий потенціал та підготуватися до наступного етапу протистояння. Протилежним сценарієм стане нова ескалація: після виборів Кремль може зробити ставку на демонстрацію сили, посиливши удари по Україні та намагаючись покращити свої позиції на фронті перед можливими домовленостями.

Втім, найімовірнішим виглядає поєднання дипломатії та військового тиску. Росія може одночасно вести переговори зі США та іншими західними країнами, заявляти про прагнення до миру, але не припиняти бойових дій. Така стратегія дозволить Кремлю використовувати ситуацію на фронті як додатковий аргумент у дипломатичному торзі.

Чат -бот Gemini вважає, що після завершення виборчого періоду Кремль може отримати більше простору для жорстких і непопулярних рішень усередині Росії. Йдеться про можливе посилення прихованих мобілізаційних заходів, збільшення фінансового навантаження на бізнес та подальше спрямування бюджетних ресурсів на військові потреби. Додаткові людські й фінансові резерви Москва зможе використати для компенсації втрат армії та підтримання інтенсивності бойових дій восени й узимку.

Одночасно Росія може спробувати посилити військовий тиск, щоб вести майбутні переговори з вигіднішої позиції. Кремль здатен зробити ставку на удари по українській енергетичній та логістичній інфраструктурі, а також на активізацію дій на окремих ділянках фронту перед холодним сезоном. Паралельно Москва, ймовірно, намагатиметься переконувати західну аудиторію, що саме її умови є найшвидшим шляхом до припинення війни, тоді як небажання Києва приймати російські вимоги подаватиметься як відмова від компромісу.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що очікувати різкого переходу Кремля до реального миру одразу після виборів не варто. Найімовірніше, Путін спробує поєднати дві тактики: активізувати переговори зі США і водночас продовжувати бойові дії. Для Москви дипломатія може стати не альтернативою війні, а ще одним інструментом тиску. Кремль може демонструвати Дональду Трампу готовність обговорювати припинення вогню, економічні домовленості чи окремі кроки з деескалації, не відмовляючись при цьому від своїх ключових вимог до України.

Другий сценарій значно небезпечніший. Після виборів Путіну вже не потрібно буде настільки уважно зважати на внутрішній інформаційний ефект непопулярних рішень. Це теоретично відкриває можливість для посилення мобілізаційних заходів, збільшення ударів по енергетиці та спроб покращити позиції РФ на фронті перед зимою. Мета може полягати в тому, щоб створити для Києва максимально складну ситуацію і лише після цього повернутися до серйознішого торгу.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що завершення виборчого циклу 18–20 вересня навряд чи саме по собі наблизить припинення вогню. Швидше, Кремль може скоригувати тактику, поєднавши посилення військового тиску з активнішою дипломатичною грою. Москва намагатиметься використовувати ситуацію на фронті як аргумент на переговорах, одночасно демонструючи Заходу нібито готовність до компромісів. За таких умов для України ключовими залишатимуться зміцнення оборонних можливостей, розвиток далекобійних засобів та збереження принципових позицій, поступки щодо яких можуть створити загрозу для безпеки держави в майбутньому.

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