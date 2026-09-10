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Путін водить Трампа за ніс: дипломат приголомшив попередженням про наслідки мирних зусиль США

Дипломат Володимир Огризко вважає заяви Кремля про мир частиною політичної гри та пояснив, що може реально змусити Росію змінити позицію

10 вересня 2026, 10:00
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Клименко Елена








Заяви Володимира Путіна про прагнення до мирного врегулювання не відповідають реальним діям Росії, яка продовжує війну проти України. Москва намагається створити перед США образ сторони, нібито готової домовлятися, одночасно не відмовляючись від власних вимог. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Путін водить Трампа за ніс: дипломат приголомшив попередженням про наслідки мирних зусиль США

Фото: з відкритих джерел

За його словами, в цю картину вписуються і наполегливі спростування Кремлем можливої нової хвилі мобілізації. Огризко вважає, що поповнення російської армії фактично не припиняється, а головне питання полягає в тому, чи вирішить Москва суттєво збільшити його масштаби.

"Питання лише в тому, чи вона буде збільшена і чи буде більш інтенсивною. Це насправді ключове питання. Все це виключно для того, щоб показати тим самим американцям: "Та ні, ми ж не ескалюємо, ми навпаки, ми хочемо миру"", — пояснив Огризко.

Дипломат також скептично оцінив перспективи чергових контактів американських представників із Москвою. На його думку, позиція Кремля залишається жорсткою, а демонстрація миролюбності потрібна Путіну передусім для зовнішньої аудиторії. 

"Путін продовжує війну, і ніякі умовляння ніяких американців на нього жодного впливу не матимуть. Тут жодним чином не можна говорити про якісь миролюбні наміри. Це продовження дипломатичного цирку чи театру", — наголосив дипломат.

Змінити ситуацію, переконаний Огризко, може передусім посилення економічного тиску на РФ. Він вважає перспективними українські удари, які скорочують економічну активність Росії та, відповідно, можливості Кремля фінансувати військову машину. Наведені ним оцінки масштабів економічних втрат РФ є позицією самого дипломата. 

"Тоді, коли Росія припинить фінансування своєї військової машини, наступить час для якихось переговорів — з американцями чи без американців. До цього моменту, поки Путін має бодай якісь гроші і просувається вперед, він цю дику війну продовжуватиме", — підсумував Огризко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив із різкою критикою чинної влади та заявив, що резонансні антикорупційні розслідування можуть мати серйозні політичні наслідки особисто для президента Володимира Зеленського. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yWc_aZGKCgQ
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