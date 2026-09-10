Путин водит Трампа за нос: дипломат ошеломил предупреждением о последствиях мирных усилий США



















Заявления Владимира Путина о стремлении к мирному урегулированию не отвечают реальным действиям России, продолжающей войну против Украины. Москва пытается создать перед США образ стороны, якобы готовой договариваться, одновременно не отказываясь от своих требований. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По его словам, в эту картину вписываются и настойчивые опровержения по Кремлю возможной новой волны мобилизации. Огрызко считает, что пополнение российской армии фактически не прекращается, а главный вопрос состоит в том, решит ли Москва существенно увеличить его масштабы.

"Вопрос лишь в том, будет ли он увеличен и будет ли более интенсивным. Это действительно ключевой вопрос. Все это исключительно для того, чтобы показать тем же американцам: "Да нет, мы же не эскалируем, мы наоборот, мы хотим мира"", — пояснил Огрызко.

Дипломат также скептически оценил перспективы очередных контактов американских представителей с Москвой. По его мнению, позиция Кремля остается жесткой, а демонстрация миролюбия нужна Путину, прежде всего, для внешней аудитории.

"Путин продолжает войну, и никакие уговоры никаких американцев на него никакого влияния не окажут. Здесь никоим образом нельзя говорить о каких-то миролюбивых намерениях. Это продолжение дипломатического цирка или театра", — подчеркнул дипломат.

Изменить ситуацию, убежден Огрызко, может, прежде всего, усиление экономического давления на РФ. Он считает перспективными украинские удары, которые сокращают экономическую активность России и соответственно возможности Кремля финансировать военную машину. Приведенные им оценки масштабов экономических утрат РФ являются позицией самого дипломата.

"Тогда, когда Россия прекратит финансирование своей военной машины, наступит время для каких-то переговоров — с американцами или без американцев. К этому моменту, пока у Путина хоть какие-то деньги и продвигается вперед, он эту дикую войну будет продолжать", — подытожил Огрызко.

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