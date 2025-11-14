"Ви програєте війну": Туск різко звернувся до Зеленського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив різке попередження президенту України Володимиру Зеленському заявивши, що поширення корупційних практик в Україні становить реальну загрозу не лише для внутрішньої стабільності держави, а й для підтримки, яку надають міжнародні партнери. За його словами, в підсумку, Україна може програти війну проти Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск під час пресконференції відреагував на корупційний скандал в Україні пов’язаний з енергетичним сектором. За словами польського лідера, він говорив про ризики корупції в Україні з Зеленським.

"Я попередив президента Зеленського, що один із ключових наративів Росії та проросійських партій у Європі полягає в тому, що незалежна Україна корумпована. Дехто навіть вважав, що вона більш корумпована, ніж Росія. Я сказав йому бути обережним навіть із найменшими проявами корупції", – сказав прем'єр-міністр.

Польський лідер зазначив, що через корупційне скандали буде складніше переконувати міжнародних партнерів продовжувати працювати з Україною. За його словами, така перспектива може негативно вплинути на результат війни.

"Я попереджав Зеленського, що якщо вони фактично скасують НАБУ, це матиме катастрофічні наслідки. Здається, що в цьому випадку українська держава прагне боротися з корупцією. Однак правда вийшла назовні, тому я попереджаю всіх, хто має право голосу в цьому питанні: остерігайтеся корупції, остерігайтеся цієї російської моделі, бо ви програєте війну, якщо будете її терпіти", – наголосив Туск.

НАБУ та САП нещодавно викрили масштабну схему у сфері закупівель "Енергоатому". За даними слідства, учасники отримували хабарі у розмірі 10-15% від вартості контрактів, а незаконні кошти проходили через бек-офіс у центрі Києва. Корупційна схема оцінюється в щонайменше 100 мільйонів доларів. У справі повідомлено про підозру семи особам і було п’ятьох затримано.

У матеріалах розслідування фігурує бізнесмен Тімур Міндіч, якого пов’язують із близьким оточенням президента Зеленського.

