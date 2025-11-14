"Вы проиграете войну": Туск резко обратился к Зеленскому

Рубрики
Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал резкое предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что распространение коррупционных практик в Украине представляет реальную угрозу не только для внутренней стабильности государства, но и для поддержки, которую оказывают международные партнеры. По его словам, в итоге Украина может проиграть войну против России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск во время пресс-конференции отреагировал на коррупционный скандал в Украине связанный с энергетическим сектором. По словам польского лидера, он говорил о рисках коррупции в Украине с Зеленским.
Польский лидер отметил, что из-за коррупционных скандалов будет сложнее убеждать международных партнеров продолжать работать с Украиной. По его словам, такая перспектива может негативно отразиться на результате войны.
НАБУ и САП недавно разоблачили масштабную схему в сфере закупок "Энергоатома". По данным следствия, участники получали взятки в размере 10-15% стоимости контрактов, а незаконные средства проходили через бэк-офис в центре Киева. Коррупционная схема оценивается по меньшей мере в 100 миллионов долларов. По делу сообщено о подозрении семи лицам и пятеро задержаны.
В материалах расследования фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, связываемый с близким окружением президента Зеленского.
