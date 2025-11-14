"Вы проиграете войну": Туск резко обратился к Зеленскому

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал резкое предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что распространение коррупционных практик в Украине представляет реальную угрозу не только для внутренней стабильности государства, но и для поддержки, которую оказывают международные партнеры. По его словам, в итоге Украина может проиграть войну против России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск во время пресс-конференции отреагировал на коррупционный скандал в Украине связанный с энергетическим сектором. По словам польского лидера, он говорил о рисках коррупции в Украине с Зеленским.

"Я предупредил президента Зеленского, что один из ключевых нарративов России и пророссийских партий в Европе состоит в том, что независимая Украина коррумпирована. Некоторые даже считали, что она более коррумпирована, чем Россия. Я сказал ему быть осторожным даже с малейшими проявлениями коррупции", – сказал премьер-министр.

Польский лидер отметил, что из-за коррупционных скандалов будет сложнее убеждать международных партнеров продолжать работать с Украиной. По его словам, такая перспектива может негативно отразиться на результате войны.

"Я предупреждал Зеленского, что если они фактически отменят НАБУ, это будет иметь катастрофические последствия. Кажется, что в этом случае украинское государство стремится бороться с коррупцией. Однако правда вышла наружу, поэтому я предупреждаю всех, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, остерегайтесь этой российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете ее терпеть", – подчеркнул Туск.

НАБУ и САП недавно разоблачили масштабную схему в сфере закупок "Энергоатома". По данным следствия, участники получали взятки в размере 10-15% стоимости контрактов, а незаконные средства проходили через бэк-офис в центре Киева. Коррупционная схема оценивается по меньшей мере в 100 миллионов долларов. По делу сообщено о подозрении семи лицам и пятеро задержаны.

В материалах расследования фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, связываемый с близким окружением президента Зеленского.

