logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Весна не принесе полегшення: українців попередили про нові удари РФ і назвали цілі
commentss НОВИНИ Всі новини

Весна не принесе полегшення: українців попередили про нові удари РФ і назвали цілі

Імовірно, з приходом теплої погоди Росія змінить тактику масованих обстрілів України

20 лютого 2026, 11:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Протягом усієї зими Росія веде активні атаки на Україну, застосовуючи дрони та ракети. Основними цілями обстрілів залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури, однак навіть із наближенням весни ворог не планує припиняти удари. При цьому фокус атак, ймовірно, зміниться.

Весна не принесе полегшення: українців попередили про нові удари РФ і назвали цілі

Фото: з відкритих джерел

За словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, навесні та влітку Росія може переорієнтувати удари на об’єкти, що забезпечують водопостачання. Перш за все під загрозою опиняться великі міста-мільйонники – Київ, Одеса, Харків, Дніпро – та адміністративні центри областей.

"Як правило, такі удари будуть спрямовані туди, де найбільша концентрація населення. Крім того, слід очікувати атак по заводах, промислових підприємствах та об’єктах військово-промислового комплексу", – пояснив Якубець.

Він додав, що масштабні удари можуть тривати з використанням до 400 дронів і 50–60 ракет одночасно. Також існує ризик атак з території Білорусі. На думку Якубця, для захисту від подібних загроз доцільно розгортати засоби радіоелектронної боротьби вздовж північного кордону України.

Експерт з авіаційного ринку Богдан Долінець зазначає, що Росія, ймовірно, продовжить удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону. Він підкреслив, що ворог не має реальної можливості застосовувати озброєння для досягнення військових цілей, тому переорієнтовує його проти цивільних об’єктів та критичної інфраструктури.

Як вже писали "Коментарі", на Олімпійських іграх 2026 року російські фігуристи залишилися без медалей, повторивши антирекорд, встановлений 66 років тому.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини