Весна не принесе полегшення: українців попередили про нові удари РФ і назвали цілі

Протягом усієї зими Росія веде активні атаки на Україну, застосовуючи дрони та ракети. Основними цілями обстрілів залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури, однак навіть із наближенням весни ворог не планує припиняти удари. При цьому фокус атак, ймовірно, зміниться.

Фото: з відкритих джерел

За словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, навесні та влітку Росія може переорієнтувати удари на об’єкти, що забезпечують водопостачання. Перш за все під загрозою опиняться великі міста-мільйонники – Київ, Одеса, Харків, Дніпро – та адміністративні центри областей.

"Як правило, такі удари будуть спрямовані туди, де найбільша концентрація населення. Крім того, слід очікувати атак по заводах, промислових підприємствах та об’єктах військово-промислового комплексу", – пояснив Якубець.

Він додав, що масштабні удари можуть тривати з використанням до 400 дронів і 50–60 ракет одночасно. Також існує ризик атак з території Білорусі. На думку Якубця, для захисту від подібних загроз доцільно розгортати засоби радіоелектронної боротьби вздовж північного кордону України.

Експерт з авіаційного ринку Богдан Долінець зазначає, що Росія, ймовірно, продовжить удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону. Він підкреслив, що ворог не має реальної можливості застосовувати озброєння для досягнення військових цілей, тому переорієнтовує його проти цивільних об’єктів та критичної інфраструктури.

