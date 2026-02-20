Весна не принесет облегчения: украинцев предупредили о новых ударах РФ и назвали цели

В течение всей зимы Россия ведет активные атаки на Украину, применяя дроны и ракеты. Основными целями обстрелов остаются объекты энергетической инфраструктуры, однако даже приближаясь весной враг не планирует прекращать удары. При этом фокус атак, вероятно, изменится.

Фото: из открытых источников

По словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, весной и летом Россия может переориентировать удары на объекты, обеспечивающие водоснабжение. Прежде всего, под угрозой окажутся крупные города-миллионники – Киев, Одесса, Харьков, Днепр – и административные центры областей.

"Как правило, такие удары будут направлены туда, где самая большая концентрация населения. Кроме того, следует ожидать атак по заводам, промышленным предприятиям и объектам военно-промышленного комплекса", – объяснил Якубец.

Он добавил, что масштабные удары могут продолжаться с использованием до 400 дронов и 50-60 ракет одновременно. Также существует риск атак с территории Белоруссии. По мнению Якубца, для защиты от подобных угроз целесообразно развертывать средства радиоэлектронной борьбы вдоль северной границы Украины.

Эксперт по авиационному рынку Богдан Долинец отмечает, что Россия, вероятно, продолжит удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины до завершения отопительного сезона. Он подчеркнул, что у врага нет реальной возможности применять вооружение для достижения военных целей, поэтому переориентирует его против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

Как уже писали "Комментарии", на Олимпийских играх 2026 года российские фигуристы остались без медалей, повторив антирекорд, установленный 66 лет назад.