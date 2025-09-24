Верещук розгромили через повернення українців з Польщі: деталі

Демограф Олександр Гладун висловив жорстку критику на адресу ініціативи віцепремʼєрки Ірини Верещук, яка запропонувала надавати житло українцям, що повертаються в Україну після тривалого перебування за кордоном. У коментарі для ТСН.ua експерт наголосив, що подібний підхід є несправедливим щодо тих, хто залишався в Україні, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які роками живуть без власного житла.

Фото: з відкритих джерел

"Державну допомогу повинні отримувати всі, хто її реально потребує. Не має значення, чи людина весь цей час проживала в Україні, чи повертається з-за кордону. Адже у нас сотні тисяч переселенців, які втратили все", — заявив Гладун.

Він застеріг, що в разі реалізації подібних ініціатив може виникнути відчуття нерівності серед громадян.

"Якщо почнуть допомагати лише тим, хто приїхав з-за кордону, це виглядатиме як дискримінація тих, хто залишався тут, працював, платив податки та весь цей час виживав у складних умовах", — зазначив експерт.

Гладун підкреслив, що подібні пропозиції можуть викликати абсурдні ситуації, коли громадяни будуть штучно створювати підстави для отримання допомоги.

"Уявімо, що людина живе в Україні, але має проблеми з житлом. Вона може виїхати до Польщі на кілька місяців, а потім повернутись і сказати: “Я повернувся — дайте мені квартиру!”. І це вже не виглядає серйозно. Але саме так можуть почати діяти, шукаючи лазівки", — застеріг Гладун.

За його словами, ті українці, які залишались у країні, продовжують робити внесок у національну економіку, тоді як інші понад три роки жили за межами держави.

Як вже писали "Коментарі", окупаційні сили Росії продовжують активний наступ у Донецькій області, намагаючись оточити її з півночі та півдня. Особливу активність ворог проявляє на Лиманському напрямку, де працюють штурмові групи у супроводі великої кількості дронів-розвідників та ударних безпілотників.