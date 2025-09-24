Верещук разгромили из-за возвращения украинцев из Польши: детали

Демограф Александр Гладун выразил жесткую критику в адрес инициативы вице-премьера Ирины Верещук, которая предложила предоставлять жилье украинцам, которые возвращаются в Украину после длительного пребывания за границей. В комментарии для ТСН.ua эксперт подчеркнул, что подобный подход несправедлив в отношении тех, кто оставался в Украине, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), годами живущих без собственного жилья.

Фото: из открытых источников

"Государственную помощь должны получать все, кто в реально нуждается. Не имеет значения, человек все это время проживал в Украине, или возвращается из-за рубежа. Ведь у нас сотни тысяч переселенцев, которые потеряли все", — заявил Гладун.

Он предостерег, что в случае реализации подобных инициатив может возникнуть чувство неравенства среди граждан.

"Если начнут помогать только тем, кто приехал из-за границы, это будет выглядеть как дискриминация оставшихся здесь, работал, платил налоги и все это время выживал в сложных условиях", — отметил эксперт.

Гладун подчеркнул, что подобные предложения могут вызвать абсурдные ситуации, когда граждане будут искусственно создавать поводы для получения помощи.

"Представим, что человек живет в Украине, но имеет проблемы с жильем. Он может выехать в Польшу на несколько месяцев, а потом вернуться и сказать: "Я вернулся — дайте мне квартиру!". И это уже не выглядит серьезно. Но именно так могут начать действовать, ища лазейки", — предостерег Гладун.

По его словам, оставшиеся в стране украинцы продолжают вносить вклад в национальную экономику, в то время как другие более трех лет жили за пределами государства.

