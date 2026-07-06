Венс зробив несподівану заяву про війну: Кремль втрачає головний козир

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що можливості Росії досягати значних успіхів на фронті стрімко скорочуються. Саме тому нинішня ситуація може стати сприятливим моментом політичного врегулювання війни. Таку думку висловив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю The Sunday Times.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

За словами американського політика, російські війська продовжують зазнавати величезних втрат заради мінімального просування, тоді як стратегічна цінність нових захоплених територій стає дедалі меншою. Венс наголосив, що Москва платить надзвичайно високу ціну практично за кожен новий кілометр української землі.

Він також розкритикував рішення попередньої американської адміністрації, нагадавши про масштабний український контрнаступ улітку 2023 року. На думку віце-президента, тоді Київ за активної підтримки західних союзників зробив ставку на наступальні дії, проте ця стратегія виявилася помилковою як у військовому, так і політичному плані.

Венс зазначив, що нинішній підхід Вашингтона суттєво відрізняється. За його словами, Сполучені Штати вважають найефективнішою оборонну тактику України під час переговорного процесу. Така стратегія дозволяє краще використовувати переваги сучасних технологій, насамперед безпілотних систем, а також значно ускладнює просування російських військ.

За оцінкою американського віце-президента, саме перехід до оборони поступово позбавляє Кремль перспектив досягти вирішальних успіхів на полі бою. Якщо ця тенденція збережеться, Росія опиниться у ситуації, коли продовження наступу перестане приносити відчутні результати, що, на думку Венса, здатне створити умови для дипломатичного завершення війни.

У Білому домі розраховують, що поєднання успішної оборони України та зростаючих російських втрат стане одним із ключових факторів, здатних наблизити переговори про припинення бойових дій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін під тиском: хто публічно почав критикувати війну в Москві.



