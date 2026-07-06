Вэнс сделал неожиданное заявление о войне: Кремль теряет главный козырь

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что возможности России добиваться значительных успехов на фронте стремительно сокращаются. Именно поэтому нынешняя ситуация может стать благоприятным моментом для политического урегулирования войны. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Sunday Times.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

По словам американского политика, российские войска продолжают нести огромные потери ради минимального продвижения, тогда как стратегическая ценность новых захваченных территорий становится все менее значительной. Вэнс подчеркнул, что Москва платит чрезвычайно высокую цену практически за каждый новый километр украинской земли.

Он также подверг критике решения предыдущей американской администрации, напомнив о масштабном украинском контрнаступлении летом 2023 года. По мнению вице-президента, тогда Киев при активной поддержке западных союзников сделал ставку на наступательные действия, однако эта стратегия оказалась ошибочной как в военном, так и в политическом плане.

Вэнс отметил, что нынешний подход Вашингтона существенно отличается. По его словам, Соединенные Штаты считают наиболее эффективной оборонительную тактику Украины во время переговорного процесса. Такая стратегия позволяет лучше использовать преимущества современных технологий, прежде всего беспилотных систем, а также значительно осложняет продвижение российских войск.

По оценке американского вице-президента, именно переход к обороне постепенно лишает Кремль перспектив добиться решающих успехов на поле боя. Если эта тенденция сохранится, Россия окажется в ситуации, когда продолжение наступления перестанет приносить ощутимые результаты, что, по мнению Вэнса, способно создать условия для дипломатического завершения войны.

В Белом доме рассчитывают, что сочетание успешной обороны Украины и растущих российских потерь станет одним из ключевых факторов, способных приблизить переговоры о прекращении боевых действий.

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