Великодне перемир'я починається: Генштаб зробив заяву у бік РФ

Українські військові переходять до режиму підвищеної готовності на період оголошеного перемир'я, не виключаючи жорсткої відповіді на будь-які провокації з боку Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За дорученням президента Володимира Зеленського головнокомандувач Олександр Сирський поставив завдання забезпечити дотримання режиму припинення вогню у всіх середовищах – на суші, у повітрі та на морі – на час великодніх свят.

Водночас у командуванні наголошують: Україна діятиме за принципом "дзеркального реагування". Це означає, що будь-які ворожі дії не залишаться без відповіді.

У Генштабі прямо вказують на попередній досвід – Росія неодноразово порушувала домовленості про тишу. Саме тому українські підрозділи отримали чіткі інструкції бути готовими до негайної реакції на будь-які погрози.

Йдеться не лише про прямі атаки. Підставою для вогню у відповідь може стати і прихована активність противника: висування сил до лінії фронту, інженерні роботи, перегрупування підрозділів або будь-які ознаки підготовки до наступу. У таких випадках українські військові мають право відкривати вогонь на поразку.

Окремо наголошується, що аналогічний підхід буде застосовуватись і в інших доменах. У разі ракетних ударів або атак дронів по території України настане симетрична відповідь.

Таким чином, незважаючи на формальне перемир'я, на фронті зберігається висока напруженість. У Києві дають зрозуміти: режим тиші можливий лише за умови його реального дотримання, а не як прикриття нових атак.

