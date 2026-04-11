logo

BTC/USD

72705

ETH/USD

2241.76

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пасхальное перемирие начинается: Генштаб сделал заявление в сторону РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Пасхальное перемирие начинается: Генштаб сделал заявление в сторону РФ

Генштаб предупредил: любое нарушение со стороны России получит мгновенный «зеркальный» ответ на суше, море и в небе

11 апреля 2026, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские военные переходят в режим повышенной готовности на период объявленного перемирия, не исключая жёсткого ответа на любые провокации со стороны России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По поручению президента Владимира Зеленского главнокомандующий Александр Сырский поставил задачу обеспечить соблюдение режима прекращения огня во всех средах – на суше, в воздухе и на море – на время пасхальных праздников.

В то же время в командовании подчёркивают: Украина будет действовать по принципу "зеркального реагирования". Это означает, что любые враждебные действия не останутся без ответа.

В Генштабе прямо указывают на предыдущий опыт – Россия неоднократно нарушала договорённости о тишине. Именно поэтому украинские подразделения получили чёткие инструкции быть готовыми к немедленной реакции на любые угрозы.

Речь идёт не только о прямых атаках. Основанием для ответного огня может стать и скрытая активность противника: выдвижение сил к линии фронта, инженерные работы, перегруппировка подразделений или любые признаки подготовки к наступлению. В таких случаях украинские военные имеют право открывать огонь на поражение.

Отдельно подчёркивается, что аналогичный подход будет применяться и в других доменах. В случае ракетных ударов или атак дронов по территории Украины последует симметричный ответ.

Таким образом, несмотря на формальное перемирие, на фронте сохраняется высокая напряжённость. В Киеве дают понять: режим тишины возможен только при условии его реального соблюдения, а не как прикрытие для новых атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — будет ли продолжено перемирие: Владимир Зеленский сделал заявление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости