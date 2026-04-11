Пасхальное перемирие начинается: Генштаб сделал заявление в сторону РФ

Украинские военные переходят в режим повышенной готовности на период объявленного перемирия, не исключая жёсткого ответа на любые провокации со стороны России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По поручению президента Владимира Зеленского главнокомандующий Александр Сырский поставил задачу обеспечить соблюдение режима прекращения огня во всех средах – на суше, в воздухе и на море – на время пасхальных праздников.

В то же время в командовании подчёркивают: Украина будет действовать по принципу "зеркального реагирования". Это означает, что любые враждебные действия не останутся без ответа.

В Генштабе прямо указывают на предыдущий опыт – Россия неоднократно нарушала договорённости о тишине. Именно поэтому украинские подразделения получили чёткие инструкции быть готовыми к немедленной реакции на любые угрозы.

Речь идёт не только о прямых атаках. Основанием для ответного огня может стать и скрытая активность противника: выдвижение сил к линии фронта, инженерные работы, перегруппировка подразделений или любые признаки подготовки к наступлению. В таких случаях украинские военные имеют право открывать огонь на поражение.

Отдельно подчёркивается, что аналогичный подход будет применяться и в других доменах. В случае ракетных ударов или атак дронов по территории Украины последует симметричный ответ.

Таким образом, несмотря на формальное перемирие, на фронте сохраняется высокая напряжённость. В Киеве дают понять: режим тишины возможен только при условии его реального соблюдения, а не как прикрытие для новых атак.

