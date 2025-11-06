“Великий” рік Трампа: чому президент США не хоче допомагати Україні

5 листопада 2024 року Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Однією з головних заяв Трампа під час кампанії була обіцянка швидко завершити війну в Україні. Портал “Коментарі” запитав у експертів, чи може Трамп реально вплинути на завершення війни в Україні та чому фактично встановлює президенту РФ Володимиру Путіну різні терміни завершення війни — 2 тижні, пів року.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що у Трампа є необхідні ресурси та можливості, однак немає головного — бажання.

“Трамп дуже не хоче сваритися з Російською Федерацією. Він хоче, щоб війна закінчилася тут, у нас, самостійно, щоб ми самі один одного “побуцали”, як він каже. А потім прийшли на примирення до Трампа, і він обох всаджує за стіл і підписує мирну угоду”, — пояснив експерт.

Особливу увагу, на думку експерта, потрібно приділити санкціям, які Трамп ввів проти “Роснєфті” та “Лукойлу”. За його словами, це не остаточна історія — вони почнуть діяти з 21 листопада 2025 року. А до цього часу, як зазначив експерт, Трамп може змінити рішення.

“Умовно 20 числа він може вийти із заявою, що я тут подивився і вирішив дати ще трохи часу Російській Федерації на розпродаж своїх активів, умовно до 1 січня 2026 року”, — пояснив співрозмовник “Коментарів”.

До того ж, за словами експерта, навряд чи змінить Трамп позицію і щодо надання допомоги Україні.

“Думаю, буде тільки продаж, і то не суттєвий. Ми можемо купувати оборонну і недалекобійну зброю. Про ракети не йдеться поки що, про щось більш серйозне, якісь партії винищувачів — теж. Тобто позиція Трампа — можете купити у нас, або ми можемо надати дозвіл, щоб хтось вам це передав безкоштовно. Тобто, допомога нібито є, однак вона не безкоштовна і дуже обмежена”, — пояснив експерт.

Політичний аналітик Павло Нусс зазначив, що Трамп дійсно декларує прагнення швидко завершити війну, однак його підхід більше зосереджений на політичному ефекті, ніж на реальній стратегії миру.

“Наразі його риторика не супроводжується конкретними діями, які могли б змінити баланс сил чи послабити агресора. У результаті створюється враження, що Вашингтон готовий до компромісів, які грають на користь Москви, а не на користь стабільності в Європі. Причина цієї неефективності полягає й недовірі Трампа до Зеленського”, — зазначив експерт.

За його словами, між адміністрацією Трампа і Офісом Зеленського немає довіри й ефективної комунікації. Саме тому Україна втратила суб’єктність у діалозі з Вашингтоном.

“Парадоксально, але саме п'ятий президент Порошенко, за каденції якого Трамп надав Україні летальну зброю, міг би сьогодні відновити реальний канал взаємодії з Білим домом”, — переконаний співрозмовник “Коментарів”.

Аналітик нагадав, що саме за Порошенка, який мав складні, але ефективні контакти з адміністрацією Трампа, Україна вперше отримала летальну оборонну зброю від США.

“Цей факт свідчить, що конструктивна взаємодія можлива — але лише за умови чіткої зовнішньополітичної стратегії, професійної дипломатії та особистої довіри між лідерами”, — резюмував експерт.

