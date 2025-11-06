"Великий" год Трампа: почему президент США не хочет помогать Украине

5 ноября 2024 года Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Одним из главных заявлений Трампа во время кампании было обещание быстро завершить войну в Украине. Портал "Комментарии" спросил экспертов, может ли Трамп реально повлиять на завершение войны в Украине и почему фактически устанавливает президенту РФ Владимиру Путину разные сроки завершения войны — 2 недели, пол года.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отметил, что у Трампа есть необходимые ресурсы и возможности, однако нет главного — желания.

"Трамп очень не хочет ссориться с Российской Федерацией. Он хочет, чтобы война закончилась здесь, у нас, самостоятельно, чтобы мы сами друг друга "побуцали", как он говорит. А потом пришли на примирение к Трампу, и он обоих сажает за стол и подписывает мирное соглашение", — объяснил эксперт.

Особое внимание, по мнению эксперта, нужно уделить санкциям, которые Трамп ввел против "Роснефти" и "Лукойла". По его словам, это не окончательная история – они начнут действовать с 21 ноября 2025 года. А до этого времени, как отметил эксперт, Трамп может изменить решение.

"Условно 20 числа он может выйти с заявлением, что я здесь посмотрел и решил дать еще немного времени Российской Федерации на распродажу своих активов, условно до 1 января 2026 года", — пояснил собеседник "Комментариев".

К тому же, по словам эксперта, вряд ли изменит Трамп позицию по оказанию помощи Украине.

"Думаю, будет только продажа, и то не существенная. Мы можем покупать оборонное и недальнобойное оружие. О ракетах речь не идет пока, о чем-то более серьезном, какие-то партии истребителей — тоже. То есть позиция Трампа – можете купить у нас, или мы можем предоставить разрешение, чтобы кто-то вам это передал бесплатно. То есть помощь вроде бы есть, однако она не бесплатная и очень ограниченная”, — пояснил эксперт.

Политический аналитик Павел Нусс отметил, что Трамп действительно декларирует стремление быстро завершить войну, однако его подход больше сосредоточен на политическом эффекте, чем реальной стратегии мира.

"Пока его риторика не сопровождается конкретными действиями, которые могли бы изменить баланс сил или ослабить агрессора. В результате создается впечатление, что Вашингтон готов к компромиссам, которые играют в пользу Москвы, а не в пользу стабильности в Европе. Причина этой неэффективности заключается и в недоверии Трампа к Зеленскому", — отметил эксперт.

По его словам, между администрацией Трампа и Офисом Зеленского нет доверия и эффективной коммуникации. Именно поэтому Украина утратила субъектность в диалоге с Вашингтоном.

"Парадоксально, но именно пятый президент Порошенко, при каденции которого Трамп предоставил Украине летальное оружие, мог бы сегодня восстановить реальный канал взаимодействия с Белым домом", — убежден собеседник "Комментариев".

Аналитик напомнил, что именно при Порошенко, у которого были сложные, но эффективные контакты с администрацией Трампа, Украина впервые получила летальное оборонительное оружие от США.

"Этот факт свидетельствует, что конструктивное взаимодействие возможно — но только при четкой внешнеполитической стратегии, профессиональной дипломатии и личного доверия между лидерами", — резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рейтинге Трампа.



