Великий обласний центр у вогні: стало відомо про страшні наслідки удару РФ

За інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, обстріл завдав значної шкоди цивільній, промисловій та критичній інфраструктурі в Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста. Внаслідок атаки постраждали як багатоповерхові житлові будинки, так і приватні будинки — пошкоджено покрівлі, фасади, вибито вікна.

Фото: з відкритих джерел

У двоповерховому житловому будинку зруйновано перекриття та покрівлю, вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі та автівки. За попередніми даними, понад 20 житлових будинків зазнали руйнувань, також постраждали два дитячих садки та школа. На щастя, загиблих немає, постраждали лише двоє людей, яким надано медичну допомогу на місці.

З моменту обстрілу на всіх локаціях працюють комунальні служби та рятувальники. Триває ліквідація наслідків: прибирають уламки, закривають пошкоджені віконні прорізи OSB-плитами та спеціальною плівкою для тимчасового захисту.

За даними Одеського регіонального главку ДСНС, у двоповерховому житловому будинку пошкоджено перекриття у чотирьох квартирах, вибито скління у сусідніх будинках, пошкоджено два легкові автомобілі. Чотирьох мешканців будинку було евакуйовано.

Також під час удару виникла масштабна пожежа на підприємстві, яку рятувальники швидко ліквідували. Пожежу в закинутій будівлі також успішно загасили. До ліквідації наслідків було залучено 63 рятувальники та 14 одиниць спеціальної техніки.

Місцева влада продовжує оцінювати масштаби руйнувань та забезпечує постраждалих тимчасовим житлом і необхідною допомогою. Комунальні служби працюють цілодобово, щоб відновити житлові будинки та інфраструктуру міста.

