Большой областной центр в огне: стало известно о страшных последствиях удара РФ
Большой областной центр в огне: стало известно о страшных последствиях удара РФ

Масштабный пожар охватил здания: пострадали два садика и школа

4 февраля 2026, 10:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, обстрел нанес значительный ущерб гражданской, промышленной и критической инфраструктуре в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города. В результате атаки пострадали как многоэтажные жилые дома, так и частные дома — повреждены кровли, фасады, выбиты окна.

Большой областной центр в огне: стало известно о страшных последствиях удара РФ

Фото: из открытых источников

В двухэтажном жилом доме разрушены перекрытия и кровля, взрывная волна повредила соседние здания и автомобили. По предварительным данным, более 20 жилых домов потерпели разрушения, также пострадали два детских сада и школа. К счастью, погибших нет, пострадали только два человека, которым оказана медицинская помощь на месте.

С момента обстрела на всех локациях работают коммунальные службы и спасатели. Идет ликвидация последствий: убирают обломки, закрывают поврежденные оконные проемы OSB-плитами и специальной пленкой для временной защиты.

По данным Одесского регионального главка ГСЧС, в двухэтажном жилом доме повреждено перекрытие в четырех квартирах, выбиты остекления в соседних домах, повреждены два легковых автомобиля. Четверо жителей дома были эвакуированы.

Также при ударе возник масштабный пожар на предприятии, который спасатели быстро ликвидировали. Пожар в заброшенном здании также успешно потушили. К ликвидации последствий были привлечены 63 спасателя и 14 единиц специальной техники.

Местные власти продолжают оценивать масштабы разрушений и обеспечивают пострадавших временным жильем и необходимой помощью. Коммунальные службы работают круглые сутки, чтобы восстановить жилые дома и инфраструктуру города.

