Великі виплати росіянам за загиблих у війні проти України скасовують: що відомо

В одному з регіонів Росії скасовують виплати за загиблих на війні проти України. Таке рішення ухвалили у Хакасії.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що замість обіцяних 1,1 млн рублів (приблизно 13,7 тис. дол.) родини можуть отримати лише 100 тисяч (приблизно 1200 дол.). І на виплати можуть розраховувати, якщо встигнуть “вчасно” подати документи.

“Місцеві чиновники прямо визнають: людям нема за що хоронити своїх загиблих родичів. Причина проста — регіональний бюджет тріщить по швах”, — повідомляють у ЦПД.

За даними аналітиків Центру, влада Хакасії, навіть за оптимістичними прогнозами, очікує у 2026 році дефіцит бюджету в мільярди рублів. Схожа ситуація з виплатами фіксується і в інших регіонах Росії.

У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що війна стала непосильним тягарем для регіональних бюджетів. Вони вже не справляються з витратами на утримання армії, компенсації та пільги військовим і їхнім родинам. При цьому з кожним роком суб’єкти РФ отримують все менше коштів з центрального бюджету.

“Чим довше триває війна, тим гіршим ставатиме фінансове становище російських регіонів. Це малопомітний у загальній картині, але дуже показовий вимір економічної деградації Росії”, — зазначили у ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ раніше намагалася приховано забирати гроші росіян на фінансування війни — через підвищення податків. Однак зараз уже не приховують своїх намірів — забирають гроші відкрито.

У Челябінській області Росії працівникам оборонних підприємств запропонували віддавати частину своєї зарплати на потреби армії.



