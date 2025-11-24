logo

Главная Новости Общество Война с Россией Большие выплаты россиянам за погибших в войне против Украины отменяют: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Большие выплаты россиянам за погибших в войне против Украины отменяют: что известно

В регионах России уменьшают размеры выплат за погибших в войне против Украины

24 ноября 2025, 14:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В одном из регионов России отменяют выплаты за погибших на войне против Украины. Такое решение было принято в Хакасии.

Большие выплаты россиянам за погибших в войне против Украины отменяют: что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вместо обещанных 1,1 млн рублей (около 13,7 тыс. долл.) семьи могут получить только 100 тысяч (около 1200 долл.). И на выплаты могут рассчитывать, если успеют "вовремя" подать документы.

"Местные чиновники прямо признают: людям не за что хоронить своих погибших родственников. Причина проста — региональный бюджет трещит по швам", — сообщают в ЦПД.

По данным аналитиков Центра, власти Хакасии, даже по оптимистичным прогнозам, ожидают в 2026 году дефицит бюджета в миллиарды рублей. Похожая ситуация с выплатами фиксируется и в других регионах России.

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что война стала непосильным бременем для региональных бюджетов. Они уже не справляются с расходами на содержание армии, компенсации и льготы военным и их семьям. При этом с каждым годом субъекты РФ получают все меньше денежных средств из центрального бюджета.

"Чем дольше длится война, тем хуже будет становиться финансовое положение российских регионов. Это малозаметно в общей картине, но очень показательное измерение экономической деградации России", — отметили в ЦПИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ раньше пытались скрыто забирать деньги россиян на финансирование войны — из-за повышения налогов. Однако сейчас уже не скрывают своих намерений – забирают деньги открыто.

В Челябинской области России работникам оборонных предприятий было предложено отдавать часть своей зарплаты на нужды армии.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0GPvBdPGBxdTALM1ohaNF2gPRNAhrXBj74Sgct2ExRc9Kc5p8jHMagHKFtevVD8bnl
