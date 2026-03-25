logo_ukra

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Велике місто України на межі виживання: влада б'є на сполох через катастрофу
commentss НОВИНИ Всі новини

Велике місто України на межі виживання: влада б'є на сполох через катастрофу

Ранковий удар по енергооб’єктах спричинив серйозні проблеми з електропостачанням у місті

25 березня 2026, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мешканців Чернігова попередили про можливі непередбачувані відключення електроенергії через критичну ситуацію в енергосистемі міста. У середу, 25 березня, ранкові атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури спричинили серйозні проблеми з подачею електропостачання.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомила пресслужба "Чернігівобленерго", удар по енергомережі призвів до того, що подача електроенергії у місті стала нестабільною.

"Ранкова атака на енергооб’єкти спричинила у місті складну ситуацію з електропостачанням", — йдеться у повідомленні.

Енергетики звертаються до жителів міста із проханням бути готовими до того, що світло може зникати навіть у тих абонентів, у яких воно вже з’явилося. Відключення можуть не збігатися з попередньо оголошеним графіком через непередбачуваність ситуації. 

"Ми працюємо над заживленням споживачів, проте наразі немає можливості відновлювати електропостачання за чітким графіком. Щоб у кожному домогосподарстві хоча б на кілька годин з’явилося світло, лінії час від часу перемикатимуться", — пояснили в обленерго. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може намагатися підтримувати регулярну інтенсивність масованих атак по Україні приблизно раз на тиждень. Частота ударів напряму залежить від наявності комплектуючих та виробничих можливостей агресора, зазначає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якщо Росія має достатні ресурси для підготовки нових ракет та безпілотників, вона здатна здійснювати масштабні атаки систематично. Експерт підкреслив, що спроможність країни-агресора обмежена через залежність від імпортних компонентів

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини