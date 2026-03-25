Война с Россией
Большой город Украины на грани выживания: власть бьет тревогу из-за катастрофы

Утренний удар по энергообъектам нанес серьезные проблемы с электроснабжением в городе

25 марта 2026, 11:50
Клименко Елена

Жителей Чернигова предупредили о возможных непредсказуемых отключениях электроэнергии из-за критической ситуации в энергосистеме города. В среду, 25 марта, утренние атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры повлекли за собой серьезные проблемы с подачей электроснабжения.

Фото: из открытых источников

Как сообщила прессслужба "Черниговоблэнерго", удар по сети привел к тому, что подача электроэнергии в городе стала нестабильной.

"Утренняя атака на энергообъекты повлекла за собой сложную ситуацию с электроснабжением в городе", — говорится в сообщении.

Энергетики обращаются к жителям города с просьбой быть готовыми к тому, что свет может исчезать даже у тех абонентов, у которых он уже появился. Отключения могут не совпадать с предварительно объявленным графиком из-за непредсказуемости ситуации.

"Мы работаем над заживлением потребителей, однако пока нет возможности возобновлять электроснабжение по четкому графику. Чтобы в каждом домохозяйстве хотя бы на несколько часов появился свет, линии будут время от времени переключаться", — пояснили в облэнерго.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может пытаться поддерживать регулярную интенсивность массированных атак по Украине примерно раз в неделю. Частота ударов напрямую зависит от наличия комплектующих и производственных возможностей агрессора, отмечает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, если у России есть достаточные ресурсы для подготовки новых ракет и беспилотников, она способна осуществлять масштабные атаки систематически. Эксперт подчеркнул, что способность страны-агрессора ограничена из-за зависимости от импортных компонентов.



