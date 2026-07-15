Велике місто України атакують сім бомбардувальників: озвучено особливе застереження

Росія продовжує посилювати свою стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів по території України. За даними моніторингових ресурсів, у бойовій готовності перебувають уже сім дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а найбільший ризик можливих атак наразі зберігається для Одеси та інших південних областей.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив моніторинговий канал єРадар, у середу, 15 липня, чотири ракетоносці Ту-22М3 залишили аеродром "Оленя" та здійснили переліт на авіабазу "Енгельс". Напередодні ще два такі літаки були передислоковані на аеродром "Дягілєво", що свідчить про перегрупування стратегічної авіації РФ.

За оцінками аналітиків, зараз Росія має сім літаків Ту-22М3, готових до виконання бойових завдань. Саме ці надзвукові дальні бомбардувальники Кремль регулярно використовує для запуску крилатих ракет по українській території.

Військові оглядачі зазначають, що у разі застосування цієї авіації найбільша небезпека виникає для Одеси та інших регіонів півдня України. Водночас коли саме може бути завдано можливого ракетного удару, наразі не уточнюється.

Останніми днями Одеська область залишається однією з головних цілей російських атак. Увечері 14 липня в Одесі пролунали вибухи, після яких було зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури. За інформацією місцевої влади, тоді обійшлося без жертв, однак вибухова хвиля пошкодила будівлі та вибила вікна.

Вже вранці 15 липня місто знову опинилося під ударом. Перед вибухами моніторингові канали повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, загинули троє людей, ще щонайменше троє дістали поранення. Рятувальникам вдалося евакуювати трьох мешканців, серед яких двоє дітей.

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