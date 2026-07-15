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Большой город Украины атакуют семь бомбардировщиков: озвучена особое предупреждение

Когда именно может быть нанесен возможный ракетный удар, пока не уточняется э

15 июля 2026, 13:35
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Клименко Елена

Россия продолжает усиливать свою стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке новых ракетных ударов по территории Украины. По данным мониторинговых ресурсов, в боевой готовности находятся уже семь дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а наибольший риск возможных атак сохраняется для Одессы и других южных областей.

Большой город Украины атакуют семь бомбардировщиков: озвучена особое предупреждение

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Как сообщил мониторинговый канал Радар, в среду, 15 июля, четыре ракетоносца Ту-22М3 покинули аэродром "Оленя" и совершили перелет на авиабазу "Энгельс". Накануне еще два таких самолета были передислоцированы на аэродром "Дягилево", что свидетельствует о перегруппировке стратегической авиации РФ.

По оценкам аналитиков, сейчас у России есть семь самолетов Ту-22М3, готовых к выполнению боевых задач. Именно эти сверхзвуковые дальние бомбардировщики Кремль регулярно используют для запуска крылатых ракет по украинской территории.

Военные обозреватели отмечают, что при применении этой авиации наибольшая опасность возникает для Одессы и других регионов юга Украины. В то же время, когда именно может быть нанесен возможный ракетный удар, пока не уточняется.

В последние дни Одесская область остается одной из главных целей российских атак. Вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы, после которых было зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры. По информации местных властей, тогда обошлось без жертв, однако взрывная волна повредила здание и выбила окна.  

Уже утром 15 июля город снова оказался под ударом. Перед взрывами мониторинговые каналы сообщали о движении управляемых авиационных ракет в направлении Одессы. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, погибли три человека, еще по меньшей мере трое получили ранения. Спасателям удалось эвакуировать троих жителей, среди которых двое детей.

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