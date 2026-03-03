Велика війна Путіна проти Європи вже остаточно неминуча: генерал нажахав точними термінами

Розвідка союзників Чехії повідомляє, що Кремль може розпочати нову війну в Європі протягом найближчих 3–6 років, повідомив керівник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржехка.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, ситуація з безпекою у Європі залишається надзвичайно складною і навряд чи покращиться найближчим часом.

"Ситуація з безпекою непроста і не покращиться в найближчому майбутньому. Агресивна політика Росії в найближчому майбутньому буде прямою та найконкретнішою загрозою для громадян Чеської Республіки та безпеки всього європейського континенту", — зазначив він.

Глава чеського Генштабу посилається на дані розвідувальних служб союзників, які свідчать, що Кремль має потенціал для нового наступу в Європі протягом 3–6 років. Ржехка наголошує, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту в Україні, а тому світ повинен бути готовим до тривалого протистояння. Генерал зазначив, що він, ймовірно, не закінчиться навіть за умови досягнення тимчасового припинення вогню.

Ржехка також підкреслив, що наміри Путіна не обмежуються лише Україною.

"Збройний конфлікт у Європі не є неможливим, і ймовірність його виникнення обернено пропорційна нашій рішучості захищатися та інвестувати в оборону та в єдність з нашими союзниками", — додав він.

Чеський генерал застеріг, що одна з цілей Кремля — роз’єднати європейські держави перед початком потенційного наступу.

"Коли йдеться про наше власне майбутнє, і це також стосується України, Росія намагатиметься роз’єднати, розділити та паралізувати нас на соціальному та політичному рівні, перш ніж вдатися до військових інструментів. Це їхня перевірена доктрина, і наше суспільство має почати до цього готуватися", — наголосив Ржехка.

