Великая война Путина против Европы уже окончательно неизбежна: генерал напугал точными сроками

Разведка союзников Чехии сообщает, что Кремль может начать новую войну в Европе в ближайшие 3–6 лет, сообщил руководитель Генерального штаба армии Чехии Карел Ржехка.

Фото: из открытых источников

По его мнению, ситуация с безопасностью в Европе остается очень сложной и вряд ли улучшится в ближайшее время.

"Ситуация с безопасностью непростая и не улучшится в ближайшем будущем. Агрессивная политика России в ближайшем будущем будет прямой и конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента", — отметил он.

Глава чешского Генштаба ссылается на данные разведывательных служб союзников, свидетельствующих, что Кремль имеет потенциал для нового наступления в Европе в течение 3–6 лет. Ржехка отмечает, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Украине, поэтому мир должен быть готов к длительному противостоянию. Генерал отметил, что он, вероятно, не закончится даже при достижении временного прекращения огня.

Ржехка также подчеркнул, что намерения Путина не ограничиваются только Украиной.

"Вооруженный конфликт в Европе невозможен, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками", — добавил он.

Чешский генерал предостерег, что одна из целей Кремля – разъединить европейские государства перед началом потенциального наступления.

"Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это касается Украины, Россия будет пытаться разъединить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать к этому готовиться", — подчеркнул Ржехка.

