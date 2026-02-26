Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні наприкінці 1464-го дня війни підбив підсумки відбиття чергової масованої атаки російських окупантів. Глава держави наголосив на високій ефективності українських захисників неба.

«Вдалося захистити дуже важливі об’єкти»: Президент заявив про перебудову системи захисту неба

"Сьогодні є за що подякувати нашій ППО: хороші результати, були збиття – більше 30 російських ракет збиті. Більшість із них ішли саме на енергетику, і справді вдалося захистити дуже важливі об’єкти", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що стабільність таких результатів безпосередньо залежить від вчасної допомоги союзників. За його словами, успішні збиття відбуваються щоночі, "коли є достатній боєзапас у нашої ППО, коли партнери виконують те, про що домовляємось".

Також Глава держави відзначив внутрішні зміни в організації повітряного захисту.

"Протягом цих тижнів стали краще працювати Повітряні сили ЗСУ – деякі речі вдалося перебудувати в системі, саме в організації оборони проти таких масованих ударів", — підкреслив він, подякувавши військовому керівництву та міністрам.

На завершення звернення Зеленський повідомив про підписання указу про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які безпосередньо задіяні у відбитті повітряних атак.

"Дякую всім вам: армійська авіація, ЗРК, мобільні вогневі групи та всі, хто задіяний", — резюмував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні у низці областей буде значно посилено мобільні вогневі групи. Це потрібно, щоб захистити їх від терору, який країна-агресор влаштовує, задіюючи "Шахеди" та інші дрони. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві, яку зробив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради 7 лютого.